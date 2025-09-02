"Prezydent wie dokładnie od nas". Tusk o wizycie Nawrockiego w USA

W środę w Białym Domu prezydent Karol Nawrocki spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Będzie to pierwsza wizyta zagraniczna Nawrockiego w roli prezydenta RP. Tematem rozmów ma być m.in. bezpieczeństwo militarne i energetyczne Polski oraz sytuacja na Ukrainie.

Tusk o spotkaniu Nawrocki-Trump. "Szczerze trzymam kciuki"

Do wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych odniósł się we wtorek na posiedzeniu rządu premier Donald Tusk.

– Przekazałem panu prezydentowi przed jego wyjazdem do Waszyngtonu jeszcze raz potwierdzenie, że rekomendacje rządu przygotowane na wizytę pana prezydenta pozostają w mocy – powiedział.

– Minister Sikorski informował, co jest priorytetem z punktu widzenia polskich interesów i na co liczymy. Ja szczerze trzymam kucki za efektywność tych relacji – oświadczył. Dodał, że "oczywiście bezpieczeństwo Polski w różnych aspektach jest tu absolutnie kluczowe".

Podkreślił, że "nie chce narzucać agendy, która byłaby niewykonalna", natomiast "dobrze byłoby, żeby kwestie ceł nie były w konsekwencji dotkliwe dla Polski". – Ale nie jestem pewien, czy to będzie agenda spotkania panów prezydentów – zaznaczył Tusk.

– W każdym bądź razie jedno jest pewne, że prezydent Nawrocki wie dokładnie od nas, czego Polska oczekiwałaby po tej wizycie – wskazał.

Sikorski: Ułatwiamy pracę prezydentowi. Rada Ministrów przyjęła stanowisko

Wcześniej wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski zwrócił się do prezydenta mówiąc, że "dla ułatwienia panu pracy, Rada Ministrów przyjęła stanowisko". – Tak, aby pan prezydent wiedział, czego się trzymać w rozmowach – dodał.

Podkreślił, że rządowi "najbardziej zależy na tym, aby prezydent opowiedział o faktycznych celach (Władimira) Putina w Ukrainie i zabiegał o sprawiedliwy pokój dla Ukrainy". – Po drugie, aby pan prezydent zapobiegł redukcji amerykańskich wojsk w Europie, w szczególności w Polsce – zaznaczył na nagraniu.

– Dodatkowo otrzymał pan prezydent obszerne materiały Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Trzymam kciuki za sukces rozmów Waszyngtonie – zakończył szef MSZ.

