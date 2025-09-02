Sikorski instruuje prezydenta. "Aby pan wiedział, czego się trzymać"

W środę w Białym Domu prezydent Karol Nawrocki spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Będzie to pierwsza wizyta zagraniczna Nawrockiego w roli prezydenta RP.

We wtorek w Stanach Zjednoczonych będzie obecny wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, który spotka się w Miami z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio.

Sikorski o "ułatwieniu pracy" Nawrockiemu. "Tak, aby pan wiedział, czego się trzymać"

Kancelaria Premiera opublikowała w serwisie X nagranie, na którym Sikorski zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego.

– Szanowny panie prezydencie. Obydwaj będziemy w Stanach Zjednoczonych, będziemy prowadzić rozmowy na swoich szczeblach: ja z sekretarzem stanu Marco Rubio, a pan prezydent z prezydentem Donaldem Trumpem – powiedział.

– Dla ułatwienia panu pracy, Rada Ministrów przyjęła stanowisko. Tak, aby pan prezydent wiedział, czego się trzymać w rozmowach – dodał Sikorski.

Podkreślił, że rządowi "najbardziej zależy na tym, aby prezydent opowiedział o faktycznych celach (Władimira) Putina w Ukrainie i zabiegał o sprawiedliwy pokój dla Ukrainy". – Po drugie, aby pan prezydent zapobiegł redukcji amerykańskich wojsk w Europie, w szczególności w Polsce – zaznaczył.

– Dodatkowo otrzymał pan prezydent obszerne materiały Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Trzymam kciuki za sukces rozmów Waszyngtonie – zakończył szef MSZ.

Bogucki: Rząd nie ma relacji z USA

Wcześniej Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki potwierdził, że prezydentowi w czasie wizyty w USA nie będzie towarzyszył nikt z resortu dyplomacji. Jak tłumaczył, Karol Nawrocki "nie przewidział takiej obecności" i dodał, że "nie ma takiej potrzeby".

Według Boguckiego rząd Donalda Tuska nie prowadzi z USA polityki międzynarodowej, bo "nie ma relacji" z tym krajem. Jego zdaniem nie ma takiego zwyczaju, że prezydentowi w czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych zawsze towarzyszy przedstawiciel MSZ.

Szef KPRP odniósł się również do stanowiska rządu przekazanego prezydentowi przed wizytą w USA. Został zapytany, czy Nawrocki "jest tą instrukcją związany".

– Nie ma instrukcji dla głowy państwa. Instrukcje pan wicepremier Sikorski czy premier Tusk mogą wydawać swoim podwładnym. Ich podwładnymi są wiceministrowie, ich administracja, resorty (...), ale nie prezydent Rzeczypospolitej – oświadczył Bogucki w radiowej Trójce.

