Wysocka-Schnepf triumfuje. "Oddalono zażalenie Stanowskiego"

"Z przyjemnością informuję, że Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie podającego się za dziennikarza pozwaneg K. Stanowskiego (K. Zero) na decyzję sądu I instancji o zabezpieczeniu nałożonym na pozwanych (pp. Stanowski i Mazurek). Decyzja jest niezaskarżalna. Młyny sprawiedliwości mielą" – ogłosiła przedstawicielka TVP Info. Wysocka-Schnepf pokazała w serwisie X oficjalne pismo.

Pod koniec listopada 2025 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał zabezpieczenie, w którym zakazał Kanałowi Zero, jego założycielowi, Krzysztofowi Stanowskiemu, i dziennikarzowi Robertowi Mazurkowi publikowania materiałów na temat dziennikarki Telewizji Polskiej Doroty Wysockiej-Schnepf. Dodatkowo nie mogą nazywać jej "arcykapłanką propagandy".

Wysocka-Schnepf kontra Stanowski. Jest decyzja sądu

Przypomnijmy, że otwarty konflikt pomiędzy Krzysztofem Stanowskim a Dorotą Wysocką-Schnepf wybuchł we wrześniu tego roku. Dziennikarka TVP wysłała wówczas do twórcy Kanału Zero i związanego z platformą Roberta Mazurka wezwanie przedsądowe, w którym domagała się od nich 100 tys. zł i publicznych przeprosin za słowa kierowane zarówno w jej stronę, jak i pod adresem jej rodziny. Dziennikarze Kanału Zero od razu przekazali, że nie zamierzają wypełnić żądań Wysockiej-Schnepf i nie mają sobie nic do zarzucenia. Sprawa trafiła więc do sądu.

Jak przekazała w swoich mediach społecznościowych gwiazda TVP, sąd podjął postanowienie o zabezpieczeniu. Na jego mocy Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek przez okres roku nie mogą m.in. nazwać jej "arcykapłanką propagandy".

Z dokumentu wynikało, że sąd udzielił zabezpieczenia o zakazie naruszania dóbr osobistych Wysockiej-Schnepf przez Kanał Zero, Stanowskiego i Mazurka przez okres roku. Wymieniono w tym punkcie zestawianie jej ze zbrodniami komunistycznymi, w tym popełnionymi w czasie Obławy Augustowskiej, a także określanie jej mianem "arcykapłanki propagandy".

