Ławrow ostrzegł Europę. "Radziłbym wszystkim zapamiętać te słowa"
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Opinie

Ławrow ostrzegł Europę. "Radziłbym wszystkim zapamiętać te słowa"

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Siergiej Ławrow. Minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej
Siergiej Ławrow. Minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Źródło: PAP / MARTIAL TREZZINI
Siergiej Ławrow po raz kolejny powiedział, że Rosja nie zamierza atakować Europy. Jednocześnie zagroził "krótką wojną", jeśli na uderzenie zdecydowałby się Zachód.

Szef dyplomacji Federacji Rosyjskiej wystąpił we wtorek w programie "Wielka Gra" na antenie państwowego kanału Rossija 1. Jeden z wątków rozmowy dotyczył pojawiających się w niektórych zachodnich mediach twierdzeń jakoby Moskwa przygotowywała się do rychłego ataku na kolejne państwa.

Ławrow powtórzył wielokrotnie wyrażane stanowisko strony rosyjskiej. Kreml twierdzi, że niczego takiego nie ma w planach. – Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział i powtórzył to kilkakrotnie: "Nie planujemy nikogo atakować" – podkreślił Ławrow. Jak dodał, uderzenie militarne na inne kraje "to głupota i idiotyzm", które świadczą "o całkowitym braku sztuki rządzenia państwem".

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Szef rosyjskiego MSZ przekonywał, że Rosja użyje siły wyłącznie wówczas, gdy Zachód zaatakuje Rosję. – Jeśli te rozmowy (na temat zakończenia wojny na Ukrainie – red.) oznaczają wasze (Zachodu – red.) przygotowania do ataku, to zapewniam: wojna będzie zupełnie inna i bardzo krótka. Radziłbym wszystkim zapamiętać te słowa – powiedział Ławrow.

Polityk wyraził przy tym przekonanie, że niektóre wypowiedzi czołowych polityków z państw europejskich bywają "lekkomyślne" – Twierdzą, że Rosja przegrywa tę wojnę i wspierają Ukrainę. Z drugiej strony mówią, że ta przegrywająca Rosja przygotowuje atak na Europę – zauwazył Ławrow.

"Rosja nie planuje ataków na państwa NATO"

O braku agresywnych zamiarów Moskwy wobec Zachodu, Ławrow mówił przykładowo podczas wystąpienia na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w 2025 roku.

Ławrow powiedział, że "Rosja nie planuje ataków na państwa NATO". – Rosja jest oskarżana o niemal planowanie ataku na państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Prezydent Putin wielokrotnie obalał te prowokacje – powiedział. Ostrzegł przed atakiem na Rosję. – Każda agresja wobec Rosji spotka się z zdecydowaną reakcją. NATO i UE nie powinny mieć co do tego żadnych wątpliwości – zastrzegł.

W kontekście wojny na Ukrainie, szef rosyjskiego MSZ mówił wówczas między innymi, że NATO kontynuowało "ekspansję aż do granic Rosji, pomimo zapewnień, że nie posunie się na Wschód".

Część zachodnich polityków i komentatorów odpowiada na zapewnienia o braku agresywnych zamiarów wobec Zachodu stwierdzeniem, że problem z Rosją polega na tym, że bardzo ciężko jest uwierzyć w to, co mówi Moskwa.

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Opracował: Grzegorz Grzymowicz
Źródło: Rossija 1 / Wirtualna Polska / DoRzeczy.pl / TASS
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