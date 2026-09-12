Prezydent Rosji wygłosił przemówienie podczas pierwszego dnia szczytu BRICS w Nowym Delhi. Putin stwierdził, że nie planuje wojny z Europą, gdyż kwestie sporne zostały już rozstrzygnięte po II wojnie światowej. Jednocześnie stwierdził jednak, że widzi w Europie państwa, którym zależy na konflikcie. – Wprowadzenie europejskich wojsk na terytorium Ukrainy oznaczałoby wojnę z Rosją – stwierdził.

Putin zarzucił również państwom zachodnim, że przez lata przyczyniały się do wzrostu niechęci wobec Rosji. Według rosyjskiego prezydenta w latach 90. oraz na początku XXI wieku kraje Zachodu udzielały wsparcia ruchom separatystycznym działającym na rosyjskim Kaukazie Północnym. Jak sugerował Putin, działania te miały służyć osłabieniu Rosji. Jego zdaniem podobny mechanizm można dziś dostrzec w pomocy udzielanej Ukrainie, która broni się przed rosyjską agresją.

Putin o sukcesie AfD w Saksonii-Anhalcie

Rosyjski przywódca odniósł się także do wyniku Alternatywy dla Niemiec (AfD) w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhaltu. Rezultat ugrupowania został uznany przez część mediów za wydarzenie przełomowe, ponieważ po raz pierwszy AfD znalazła się w sytuacji, w której mogłaby próbować utworzyć rząd w jednym z niemieckich krajów związkowych.

Zwycięstwo AfD rosyjski prezydent przedstawił jako sygnał rosnącego niezadowolenia Europejczyków z kierunku obranego przez ich rządy. Jego zdaniem wyborcy coraz częściej zwracają się w stronę ugrupowań określających się jako antysystemowe.

Ławrow zasugerował użycie broni atomowej? W przypadku ataku Europy

Szef dyplomacji Federacji Rosyjskiej wystąpił we wtorek w programie "Wielka Gra" na antenie państwowego kanału Rossija 1. Jeden z wątków rozmowy dotyczył pojawiających się w niektórych zachodnich mediach twierdzeń jakoby Moskwa przygotowywała się do rychłego ataku na kolejne państwa.

Ławrow powtórzył wielokrotnie wyrażane stanowisko strony rosyjskiej. Kreml twierdzi, że niczego takiego nie ma w planach. Szef rosyjskiego MSZ przekonywał, że Rosja użyje siły wyłącznie wówczas, gdy Zachód zaatakuje Rosję. – Jeśli te rozmowy (na temat zakończenia wojny na Ukrainie – red.) oznaczają wasze (Zachodu – red.) przygotowania do ataku, to zapewniam: wojna będzie zupełnie inna i bardzo krótka. Radziłbym wszystkim zapamiętać te słowa – powiedział Ławrow.

Polityk wyraził przy tym przekonanie, że niektóre wypowiedzi czołowych polityków z państw europejskich bywają "lekkomyślne" – Twierdzą, że Rosja przegrywa tę wojnę i wspierają Ukrainę. Z drugiej strony mówią, że ta przegrywająca Rosja przygotowuje atak na Europę – zauwazył Ławrow.

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