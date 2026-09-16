Powstaje Port Polska. Jest komunikat

Równolegle Budimex przygotowuje teren pod zasadnicze roboty: zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu ‎wykonano w około 70 proc., a tymczasowe zbiorniki retencyjne w około 50 proc. Trwa także niwelacja terenu oraz ‎przygotowanie platform roboczych do wykonywania pali pod fundamenty terminala pasażerskiego.‎

Wyjątkowa skala przedsięwzięcia

"To przedsięwzięcie jest wyjątkowe przede wszystkim ze względu na jego skalę. Przy tak dużym zakresie ‎inwestycji kluczowe będą odpowiednia organizacja robót, logistyka oraz utrzymanie wysokiego tempa prac przy ‎jednoczesnym zachowaniu wymaganych parametrów jakościowych. Jako Budimex mamy doświadczenie i zaplecze ‎techniczne pozwalające realizować najbardziej wymagające zadania geotechniczne. Jesteśmy przygotowani, aby ‎po uzyskaniu niezbędnych decyzji płynnie wejść w zasadniczy etap prac" – powiedział kierownik projektu Grzegorz Zbierański, cytowany w komunikacie.

Fundamentowanie terminala pasażerskiego będzie jednym z największych tego typu przedsięwzięć realizowanych ‎obecnie w Polsce. W ramach kontraktu, przy zastosowaniu różnych technologii, wykonane zostaną pale i kolumny, ‎które utworzą fundamenty dla przyszłego terminala pasażerskiego i będą odpowiadały za bezpieczne przenoszenie ‎obciążeń konstrukcji na głębiej położone warstwy gruntu. Rozpoczęcie wykonywania pali docelowych planowane ‎jest po uzyskaniu przez zamawiającego pozwolenia na budowę, podano także.

Kiedy roboty budowlane zostaną zakończone?

Prace prowadzone są w ramach zadania pn. "Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w zakresie ‎fundamentowania głębokiego dla budynku terminala pasażerskiego". Budimex odpowiada za przygotowanie ‎fundamentów pośrednich, które będą stanowiły podstawę konstrukcji przyszłego terminala nowego lotniska ‎powstającego pomiędzy Warszawą a Łodzią. Równolegle do robót przygotowawczych Budimex prowadzi prace ‎projektowe związane z opracowaniem projektu wykonawczego dla kolejnych etapów fundamentowania.‎ Wartość kontraktu wynosi blisko 146 mln zł brutto. Zgodnie z założeniami ‎zakończenie robót budowlanych związanych z fundamentowaniem terminala planowane jest na przełomie 2027 i ‎‎2028 roku, przypomniała spółka.

Budimex jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1995 r. i wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2025 r. grupa osiągnęła 9,4 mld zł skonsolidowanych przychodów.

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