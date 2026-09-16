Powstaje Port Polska. Jest komunikat

Równolegle Budimex przygotowuje teren pod zasadnicze roboty: zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu wykonano w około 70 proc., a tymczasowe zbiorniki retencyjne w około 50 proc. Trwa także niwelacja terenu oraz przygotowanie platform roboczych do wykonywania pali pod fundamenty terminala pasażerskiego.
Wyjątkowa skala przedsięwzięcia
"To przedsięwzięcie jest wyjątkowe przede wszystkim ze względu na jego skalę. Przy tak dużym zakresie inwestycji kluczowe będą odpowiednia organizacja robót, logistyka oraz utrzymanie wysokiego tempa prac przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych parametrów jakościowych. Jako Budimex mamy doświadczenie i zaplecze techniczne pozwalające realizować najbardziej wymagające zadania geotechniczne. Jesteśmy przygotowani, aby po uzyskaniu niezbędnych decyzji płynnie wejść w zasadniczy etap prac" – powiedział kierownik projektu Grzegorz Zbierański, cytowany w komunikacie.
Fundamentowanie terminala pasażerskiego będzie jednym z największych tego typu przedsięwzięć realizowanych obecnie w Polsce. W ramach kontraktu, przy zastosowaniu różnych technologii, wykonane zostaną pale i kolumny, które utworzą fundamenty dla przyszłego terminala pasażerskiego i będą odpowiadały za bezpieczne przenoszenie obciążeń konstrukcji na głębiej położone warstwy gruntu. Rozpoczęcie wykonywania pali docelowych planowane jest po uzyskaniu przez zamawiającego pozwolenia na budowę, podano także.
Kiedy roboty budowlane zostaną zakończone?
Prace prowadzone są w ramach zadania pn. "Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w zakresie fundamentowania głębokiego dla budynku terminala pasażerskiego". Budimex odpowiada za przygotowanie fundamentów pośrednich, które będą stanowiły podstawę konstrukcji przyszłego terminala nowego lotniska powstającego pomiędzy Warszawą a Łodzią. Równolegle do robót przygotowawczych Budimex prowadzi prace projektowe związane z opracowaniem projektu wykonawczego dla kolejnych etapów fundamentowania. Wartość kontraktu wynosi blisko 146 mln zł brutto. Zgodnie z założeniami zakończenie robót budowlanych związanych z fundamentowaniem terminala planowane jest na przełomie 2027 i 2028 roku, przypomniała spółka.
Budimex jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1995 r. i wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2025 r. grupa osiągnęła 9,4 mld zł skonsolidowanych przychodów.
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