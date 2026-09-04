Mniej pieniędzy na CPK. Rząd obcina tegoroczne finansowanie o miliardy

Pieniądze mają wesprzeć realizację Portu Polska oraz Kolei Dużych Prędkości. Kwota jest jednak wyraźnie niższa od tej przewidzianej na 2026 rok w Programie Inwestycyjnym CPK. Jednocześnie aktualizowany jest wieloletni plan finansowania gigantycznej inwestycji.

O szczegółach poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację posła PiS Michała Moskala. Wynika z niej, że 6 sierpnia Piotr Malepszak, pełnomocnik rządu ds. CPK i wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej, złożył wniosek o przekazanie spółce obligacji o wartości nominalnej 7,422 mld zł.

To istotny zastrzyk finansowy, ale nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z finansowaniem inwestycji. Zgodnie z obowiązującym Programem Inwestycyjnym CPK na lata 2024-2032 spółka powinna w 2026 roku otrzymać około 10,9 mld zł w skarbowych papierach wartościowych na kolej, lotnisko i pozostałe elementy przedsięwzięcia, w tym tabor dla KDP.

Miliardy na szybką kolej

Szczególnie duże potrzeby dotyczą części kolejowej. Zgodnie z programem na komponent kolejowy CPK ma otrzymać do 2032 roku około 43,2 mld zł z obligacji skarbowych. Kolejne 33,65 mld zł ma pochodzić z funduszy Unii Europejskiej.

Realizacja planu finansowania jest jednak opóźniona. Według money.pl plan pozyskiwania środków unijnych na lata 2024-2026 został dotychczas wykonany w 19 proc. Problemy występują również w przypadku obligacji.

W 2024 roku na kolej przewidziano z tego źródła 1,6 mld zł, w 2025 roku 3,35 mld zł, a w 2026 roku 9,45 mld zł. Daje to łącznie 14 mld zł. Tymczasem spółka otrzymała w 2024 roku 3,5 mld zł, a rok później 1,9 mld zł, przy czym pieniądze te nie były przeznaczone wyłącznie na kolej.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, dlaczego obecny wniosek opiewa na kwotę niższą od zapisanej wcześniej w programie. Wiceminister finansów Jurand Drop przekazał, że według informacji pełnomocnika rządu kwota ta "odpowiada wartości zapotrzebowania na skarbowe papiery wartościowe w 2026 r.".

Jednocześnie na etapie prac Stałego Komitetu Rady Ministrów znajduje się sprawozdanie pełnomocnika ds. CPK, które aktualizuje program wieloletni, m.in. pod względem zapotrzebowania na obligacje w kolejnych latach.

CPK szuka "niezbędnego minimum"

Równolegle spółka prowadzi optymalizację kosztów budowy i późniejszej eksploatacji. Członek zarządu CPK Piotr Rachwalski mówił "Pulsowi Biznesu", że określono "niezbędne minimum", które musi zostać zrealizowane, aby zapewnić obsługę przyszłego lotniska i poprawić połączenia pomiędzy aglomeracjami.

Priorytetem pozostaje odcinek Kolei Dużych Prędkości z Warszawy do przyszłego lotniska. – Niezbędnym minimum, zapewniającym sprawną obsługę lotniska, jest również uruchomienie węzła CPK, na który ogłosimy przetarg za kilka tygodni – powiedział Rachwalski.

Według obecnego harmonogramu lotnisko pomiędzy Warszawą i Łodzią ma uzyskać wymagane certyfikacje w 2031 roku, a w 2032 roku zostać oddane do użytku razem z pierwszym odcinkiem KDP Warszawa – CPK – Łódź. Początkowa przepustowość portu ma wynosić 34 mln pasażerów rocznie.

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