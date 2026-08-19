"Cenny nabytek Putina". Wiceminister o Romanowskim

Szef rządu powiedział przed wtorkowym posiedzeniem Rady Ministrów, że służby innych państw, z którymi współpracuje Polska, potwierdziły informacje, że poseł PiS Marcin Romanowski znajduje się na 99 proc. w Tyraspolu w Naddniestrzu.

– Chyba nie trzeba tu komentarzy. Sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi, kryła i do dziś ich kryje – powiedział Tusk.

Olszewski o ucieczce Romanowskiego: To szkodzi polskim obywatelom

Do sprawy odniósł się w środę na antenie TVP Info wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski.

– Marcin Romanowski jest bardzo cennym nabytkiem Putina. Naddniestrze to mieszanka przestępczości, mafii i działalności służb specjalnych. Jako wiceminister sprawiedliwości Romanowski miał i nadal ma ogromną wiedzę na temat funkcjonowania państwa polskiego oraz zachodzących w nim procesów. Podobnie jak Szmydt, który ukrył się na Białorusi, jest cennym nabytkiem – powiedział polityk Koalicji Obywatelskiej.

– Rosjanie nie robią niczego za darmo. Na pewno dzięki czemuś musiał się tam znaleźć. W moim przekonaniu przekazuje informacje kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i szkodzi polskim obywatelom – dodał.

Wiceminister: To szkodzi PiS, bo jest kompromitujące

Na pytanie, czy możliwe będzie sprowadzenie Romanowskiego do Polski, Olszewski odpowiedział: "Uważam, że będzie to bardzo trudne, niemniej ile można się ukrywać i uciekać jak szczur. Rosjanie zrobią z nim, co będą chcieli, a później mogą go po prostu porzucić".

– Dziwi mnie, że Prawo i Sprawiedliwość nie wyrzuca takich ludzi z partii. Wręcz przeciwnie – wielokrotnie słyszałem, jak ich bronią. PiS ma jednak problem: skoro powołali do rządu przestępców, to teraz mają zgryz, co z tym zrobić. To szkodzi PiS, bo jest kompromitujące – powiedział wiceminister cyfryzacji.

Jak stwierdził Paweł Olszewski, "to nie do wyobrażenia, że minister sprawiedliwości, wiceminister sprawiedliwości i przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości z tamtej ekipy uciekają do państw, które na co dzień nas atakują".

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