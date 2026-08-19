Zmiany w biurze prasowym PiS. "Nastąpiło mocne wzmocnienie"

Sierpień to czas intensywnych zmian w obszarze komunikacji w PiS.

– Nastąpiło mocne wzmocnienie zespołu biura prasowego o ludzi z doświadczeniem, ewidentnie chcących pracować i wspierać nasze środowisko w zbliżających się, bardzo intensywnych miesiącach. Było bardzo wielu chętnych, młodych, acz doświadczonych i z zapałem do pracy – mówi nam jeden z posłów PiS.

Zmiany w biurze prasowym PiS. Anna Adamczyk nową szefową

Nasz rozmówca podkreśla, że rozbudowany zostanie zespół internetowy i poszerzony także o struktury lokalne, które we współpracy z centralą będą dbały o jak najszersze dotarcie z przekazem partii. – Internet to nie X, jego spektrum jest zdecydowanie szersze dlatego, chcemy się skoncentrować także i na innych platformach internetowych – dodaje polityk PiS.

Szefową biura prasowego PiS została Anna Adamczyk, od kilku lat związana z biurem prasowym PiS. Wcześniej pracowała w obszarze komunikacji m.in. MON. Do zespołu prasowego PiS dołączają w sumie trzy osoby.

– Zmiany kadrowe związane z rozłamem pana Morawieckiego już za nami. Potraktowaliśmy to jako szansę na nowe otwarcie i tak też się stało. Z energią wejdziemy w nowy sezon polityczny we wrześniu – podkreśla w rozmowie z DoRzeczy.pl polityk PiS.

Odejścia z biura prasowego PiS

Wcześniej z biura prasowego PiS odeszły trzy osoby, w tym była już szefowa biura, Edyta Kazikowska. Wszyscy dołączyli do nowo powstałego biura prasowego Rozwój Plus.

– Do naszego klubu zgłasza się wielu kompetentnych ludzi, którzy chcą z nami współpracować. Mogę jedynie potwierdzić, że obecnie tworzymy nowy zespół prasowy i niebawem będziemy informować o jego składzie – tłumaczył Wirtualnej Polsce europoseł Piotr Müller ze stowarzyszenia Rozwój Plus.

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