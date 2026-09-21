Po ogłoszeniu wyniku wyborów landowych w Berlinie i w Meklemburgii-Pomorzu Przednim współprzewodnicząca Alternatywy dla Niemiec Alice Weidel została zapytana przez dziennikarzy, czy ugrupowanie planuje rozmowy z rosyjskim rządem.

Alice Weidel chce wraz z USA utworzyć kanał komunikacji z Rosją

Cytowana przez dziennik "Handelsblatt" Weidel potwierdziła i wyraziła opinię, że Waszyngton i Moskwa przestały widzieć w Niemczech pod obecnymi rządami kanclerza Merza "wiarygodnego partnera". W tym zakresie obie stolice liczą już tylko w AfD.

Polityk przypomniała w tym kontekście o swoich rozmowach z wiceprezydentem USA JD Vance'em w ubiegłym roku.

AfD za zakończeniem wojny na Ukrainie

Przypomnijmy, że Alternatywa dla Niemiec prezentuje w kwestii wojny na Ukrainie stanowisko, że wojna nie powinna być przedłużana i należy ją zakończyć poprzez dyplomację. Uważa, że nie wolno też dopuścić do eskalacji wojny i wprowadzenia do niej państw europejskich. Jak tłumaczą jej politycy i działacze, nie jest to stanowisko "prorosyjskie", tylko pokojowe.

Obecny rząd federalny nie podziela takiego stanowiska, oceniając je jako antyukraińskie i sprzyjające Kremlowi. Koalicja CDU i SPD opowiada się za dalszym wspieraniem militarnym i finansowym Ukrainy celem wywalczenia przez Kijów korzystniejszej pozycji w przyszłych negocjacjach.

W wywiadzie po ogłoszeniu wyników wcześniejszych wyborów landowych Saksonii-Anchalt w Martin Poplawski, działacz AfD z Görlitz, zapytany o "prorosyjskie nastawienie" Alternatywy zaznaczył, że "AfD jest partią pokoju, a nie partią Kremla".

– Nie kwestionujemy faktu, iż Rosja jest agresorem na Ukrainie, ale nie możemy dopuścić do tego, aby ta wojna rozlała się na Europę. Opowiadamy się też za dialogiem, także z Moskwą. Tę wojnę można zakończyć tylko przy negocjacyjnym stole. Alternatywą jest unicestwienie Europy – podkreślił.

Działacz AfD zaznaczył, że partia nie "skrajną prawicą", tylko prawicą konserwatywną.

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