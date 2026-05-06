Nowa inwestycja w Polsce. Jedna z największych w Europie

Jak podaje portal Business Insider Polska, Międzynarodowa grupa Axpo i krajowa spółka R.Power podpisały kolejny, wieloletni kontrakt dotyczący optymalizacji pracy wielkoskalowego bateryjnego systemu magazynowania energii (BESS) w Polsce. To właśnie dzięki niemu w Dzięgielewie powstanie nowy obiekt o mocy 300 MW i pojemności 1200 MWh.

Ważny krok w polskiej elektroenergetyce

Serwis wskazuje, że umowa zawarta między Axpo a R.Power obowiązuje do 2038 r. i opiera się na mechanizmie podziału zysków oraz gwarancji minimalnych przychodów. Ma to zapewnić stabilność finansową projektu.

"Magazyn energii w Dzięgielewie będzie ważnym elementem krajowego systemu elektroenergetycznego. Dzięki skali pozwoli na świadczenie usług systemowych oraz efektywne zarządzanie nadwyżkami energii z odnawialnych źródeł. Projekt ten jest kolejnym krokiem w rozwijaniu współpracy Axpo i R.Power, które wcześniej realizowały m.in. magazyn w Jedwabnie o mocy 150 MW i pojemności 300 MWh" – czytamy na businessinsider.com.pl.

Branża krytykuje plany rządu

Przedstawiciele branży wiatrowej krytykują założenia dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie, przewidziane m.in. w Krajowym Planie w dziedzinie Energii i Klimatu (KPEiK). Uważają, że są zdecydowanie zbyt optymistyczne i ich realizacja będzie niemożliwa bez znaczącego przyspieszenia procedur.

Wiceprezes Tauron Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Michał Orłowski uznał jednak, że choć w przypadku ustawy wciąż istnieją wątpliwości interpretacyjne, to mimo wszystko może być "game changerem". Według niego, ustawa docelowo zwiększy barierę wejścia, ale będzie większa szansa, że projekt, który zawnioskuje o przyłącza, faktycznie powstanie.

– Obecnie mamy wydanych 110 GW przyłączeń dla fotowoltaiki i 100 GW dla magazynów energii, z których według szacunków do 2030 roku powstanie kilka gigawatów. Żyjemy w urojonym świecie, gdzie w wydanych przyłączach widzimy wielokrotnie więcej mocy niż kiedykolwiek powstanie. Z perspektywy systemu elektroenergetycznego [ustawa UC84] to korzystne rozwiązanie – podsumował Orłowski.

