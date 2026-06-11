"Obietnicę złamano". Przed siedzibą premiera odbędzie się protest dzieci
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Opinie

"Obietnicę złamano". Przed siedzibą premiera odbędzie się protest dzieci

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Gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Źródło: PAP / Radek Pietruszka
W przyszłym tygodniu pod siedzibą kancelarii premiera odbędzie się protest młodych zawodników akademii piłkarskiej Escola Varsovia. Czego będzie dotyczyć?

Na planowaną akcję protestacyjną zwrócił uwagę poseł PiS Sebastian Kaleta. Wydarzenie odbędzie się 16 czerwca przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Z jakiego powodu młodzi piłkarze zdecydowali się na taki krok?

"Dzieci będą protestować, ponieważ rząd chce je eksmitować z boisk, które Escola Varsovia własnym sumptem latami zbudowała i szkoliła setki dobrych, za kilka lat być może wybitnych piłkarzy. Poprzedni protest dzieci odbył się półtora roku temu. Wówczas obiecano, że problem zostanie rozwiązany... Oczywiście obietnicę złamano. Wobec DZIECI!" – wyjaśnił Kaleta.

Protest dzieci przed KPRM

Na oficjalnym profilu akademii możemy przeczytać, że 26 lutego tego roku prezes Escola Varsovia, Wiesław Wilczyński, został zaproszony do Ministerstwa Aktywów Państwowych na spotkanie z udziałem Sekretarz Stanu Elizy Zeidler oraz Dyrektor Departamentu Nadzoru Rozwoju Beaty Jurkschat. Podczas rozmów, jak czytamy, "przedstawiono propozycję zakupu nieruchomości gruntowej, dzierżawionej obecnie przez akademię, z wykorzystaniem prawa pierwokupu".

Wartość gruntu, na której znajduje się szkółka piłkarska to 6,1 mln złotych. Z kolei zbudowana przez akademię infrastruktura sportowa, znajdująca się na tej działce jest wyceniana na 13,1 mln złotych. Escola Varsovia zadeklarowała, że jest zainteresowana zakupem działki. W licznych pismach skierowanych do władz statutowych spółki wskazywała, że jest gotowa zapłacić zaoferowaną cenę. Problem w tym, że władze Polfy, od której akademia dzierżawi ziemię, równolegle prowadziły rozmowy z właścicielem firmy SII i Polonii Warszawa, Grégoire’em Nitotem.

"Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego oferta złożona Akademii i przez nią zaakceptowana nie jest realizowana? Odpowiedź wydaje się prosta. Akademia zapłaciłaby wyłącznie za grunt, ponieważ trudno oczekiwać, aby ponownie płaciła za boiska i infrastrukturę, które sama wybudowała. Potencjalny inwestor zapłaci natomiast zarówno za grunt, jak i za infrastrukturę sportową, stworzoną przez nas wspólnym, społecznym wysiłkiem" – wyjaśniono we wpisie.

Aby zaprotestować przeciwko wyrzuceniu młodych piłkarzy na bruk, akademia zdecydowała się zorganizować protest przed siedzibą premiera.

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Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: Facebook / X
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