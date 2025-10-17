Nawrocki podpisał kolejny projekt. "Zobowiązanie z kampanii"

Głowa państwa ogłosiła w Gdyni, że "plan 21 będzie konsekwentnie realizowany".

– Jestem przekonany, że musimy myśleć o szerszej perspektywie – przynajmniej do 2035 r. – w kontekście inwestycji portowych – powiedział Nawrocki.

Jak zaznaczył prezydent, "polskie porty generują miejsca pracy, dają wpływy do budżetu państwa". – Musimy dokładać wszelkich sił, aby rozwijać – podkreślił.

– Powiedziałem "Tak! Dla CPK", mówię "Tak! Dla polskich portów". Tak dla rozwoju Polski! – mówił Karol Nawrocki.

Analogiczny ruch z CPK. Tak swój podpis tłumaczył Nawrocki

Na początku sierpnia Karol Nawrocki podpisał się pod inicjatywą ustawodawczą dotyczącą projektu "TAK dla CPK".

Głowa państwa polskiego przedstawiła swoje stanowisko podczas spotkania w Kaliszu. Nawrocki zwrócił uwagę na znaczenie takiej inwestycji jak Centralny Port Komunikacyjny.

– CPK w swojej tradycyjnej formie dawał także nam wszystkim nadzieję, że oto pojawiło się na horyzoncie koło zamachowe naszej gospodarki, naszej ekonomii. Tak, po 35 latach od upadku systemu komunistycznego, mimo wielkiego sukcesu polskich przedsiębiorców i ludzi pracy, dzisiaj jesteśmy w pułapce ekonomicznej i gospodarczej, którą musimy przezwyciężyć właśnie wielkimi inwestycjami, naszymi aspiracjami, marzeniami – powiedział wówczas prezydent.

– Stawać do konkurencji z innymi gospodarkami Europy Zachodniej po to, aby realizować wielkie projekty. Nasze nadzieje i marzenia zamknięte są właśnie w CPK, który miał budować polski budżet, nasza siłę ekonomiczną, gospodarczą i Polskę jako centrum handlowo-komunikacyjne w Europie i co najważniejsze, ten nasz wspólny sukces naszej przyszłości i dobro z niego pochodzące, miał być dystrybuowany w myśl zrównoważonego rozwoju, bo jest jedna Polska, jest Polska wielkich aglomeracji, Polska Warszawy, Gdańska, ale jest też Polska Kalisza i innych średnich miast w Polsce, miast małych i jest też Polska powiatowa – tłumaczył.

