Nawrocki: Chcę ludzi wolnych i ludzi pozytywnie zuchwałych

Kongres odbywa się w Łodzi pod hasłem "Historia mówi przez pokolenia". Podczas wydarzenia Nawrocki powołał Radę Młodzieży przy Prezydencie RP.

– Młodzież uczy nas tego, że potrafimy sięgać naprawdę głęboko i wysoko, i potrafimy zmienić rzeczy, które wydaje się, że są nie do zmiany – podkreślał.

– Wy, droga młodzieży, Wy, ludzie młodzi macie brak pewnych ograniczeń, które w świecie dorosłych, w świecie politycznym, w świecie społecznym są przeszkodami, czy to do rozwoju Rzeczypospolitej czy do zmiany pewnych rygorów państwa. Ten gen zuchwałości, ale bardzo pozytywnej zuchwałości młodzieżowej, który powoduje rozwój, który powoduje, że jesteśmy gotowi, aby sięgać po cele, które są gdzieś bardzo daleko, jest tym, czego od Was potrzebuję jako Prezydent Rzeczypospolitej – zaznaczył.

– Chcę w Radzie Młodzieży ludzi wolnych i ludzi pozytywnie zuchwałych reprezentujących różne środowiska polityczne, od środowisk konserwatywnych przez liberalne, od prawicy do lewicy – mówił Nawrocki, zwracając się do młodych.

Prezydent podkreślał, że w Polsce mamy wspaniałą młodzież – dobrze wykształconą, świetnie adaptowaną do XXI wieku, gotową do tego, aby robić karierę i w Polsce, i w Europie, i na całym świecie. – Hasło Kongresu "Historia mówi przez pokolenia" jest dowodem na to, aby budować siłę społeczną i siłę narodu przez dialog między pokoleniami – podkreślał Karol Nawrocki.

Prezydent dziękował młodym ludziom za przyjęcie nominacji do Rady oraz za gotowość do ciężkiej pracy. – W czasie kampanii wyborczej mówiłem, że dzięki naszej młodzieży możemy wspaniale zagospodarować naszą przyszłość, ale podkreślałem też i nie wycofuję się z tego, że chcę Was słuchać – przypomniał.

Pierwsze gremium doradcze

Rada Młodzieży przy Prezydencie RP to pierwsze powołane przez Karola Nawrockiego szerokie gremium doradcze, oparte na zewnętrznych ekspertach.

W jej skład wchodzi 40 osób reprezentujących różne środowiska młodzieżowe: studenckie, harcerskie, katolickie, społeczników, przedstawicieli młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego, demograficzne, artystyczne, patriotyczne, ekologiczne, naukowe, prawnicze, wolnościowe.

Do Rady Młodzieży weszli: Michał Adamczuk; Michał Barnaś; Julia Bednarska–Leśniak; Weronika Chmiela; Adam Goleński; Blanka Kiesz; Gabriela Kleczkowska; Miłosz Kozikowski; Mikołaj Krystian; Arkadiusz Lech; Mateusz Łukomski; Teresa Medlakowska; Wojciech Michalski; Adrian Orłów; Marcin Osowski; Adam Paczyna; Karolina Pawlak; Zuzanna Pawłowska; Filip Polejowski; Tomasz Pułtuski; Szymon Rybak; Nina Sławińska; Mikołaj Sobański–Jóźwiak; Sylwester Stachurski; Gracjan Szuwała; Oskar Śliwka; Hubert Taładaj; Adrian Tomicki; Damian Walczyk; Piotr Wasilewski; Karolina Wieczerzak; Antoni Wyligała; Mikołaj Zacny; Małgorzata Żuk, a także nieobecni podczas czwartkowej uroczystości: Sebastian Czyżyk–Skoczyk; Wiktor Dolata; Maja Jeśmanowicz–Mierzejewska; Martyna Kowacka; Alicja Król; Alicja Wiśniewska.

Prace Rady będzie wspierał zastępca szefa KPRP Adam Andruszkiewicz.

