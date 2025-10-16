"Kompromituje się"; "kłamie". Ostre słowa współpracownika Nawrockiego

Szef rządu zabrał głos w sprawie wydatków na obronność w środę podczas konferencji prasowej w Piotrkowie Trybunalskim.

– Chcę, żebyście też uwierzyli na nowo, jeśli zwątpiliście, że mamy ten plan strategiczny i on się nie zmienił. Jeśli następują korekty, jeśli czegoś nie robimy, to są jakieś poważne powody. Nie chcę, nie będę szukał w waszych oczach łatwych tłumaczeń – mówił Donald Tusk.

– Jeśli nie wszystko mogę sfinansować w tej chwili, tak jak kwota wolna od podatku, to mówię wam wprost: ja nie wiedziałem, że będzie trzeba 200 miliardów wydać na zbrojenia. Ja nie wiedziałem, że 100 miliardów z tego to są rzeczy, które podpisał nasz poprzednik, nie zawsze mądre. Ale nie mogę zrywać kontraktów z bliskimi sojusznikami (…), bo to wiąże się bezpośrednio ze strategią bezpieczeństwa. Wiecie, o czym mówię – tłumaczył.

Bogucki: Tusk kompromituje się w sposób absolutny

Wypowiedź Donalda Tuska skomentował w czwartek na antenie Polsat News szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

– Jeżeli chodzi o tę wypowiedź pana premiera, który mówi, że nie wiedział, ile trzeba wydawać na obronność, ile trzeba wydawać na polską armię, w tej sytuacji geopolitycznej, to tą wypowiedzią premier Tusk po prostu, tak bardzo jasno, czytelnie kompromituje się w sposób absolutny – powiedział prezydencki minister.

– Ktoś kto aspirował do roli premiera i tym premierem został, ktoś kto jest szefem największej partii koalicyjnej, mówi że przed wyborami nie wiedział, ile trzeba wydać na obronność? Przecież to jest kompletna kompromitacja – zaznaczył.

Bogucki zaznaczył, że "jeżeli premier Tusk składał obietnicę Polakom, swoim wyborcom i dzisiaj mówi, że nie wiedział, uważam, że kłamie". – Bo każdy polityk, nawet nie tego formatu, jak premier Tusk, wie doskonale, że te wydatki na obronność są duże i one będą rosły – dodał.

