CPK opóźnione? Nowe informacje w sprawie

Wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek poinformował, że "nie jest w 100 proc. przekonany, że 2032 rok jest w 100 proc. do utrzymania". Chodzi o termin oddania do użytku CPK.

– Bo czyhają na nas różne zagrożenia, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć – dodał, przemawiając na branżowej konferencji "North America/Central Europe Airport Issues" w Warszawie.

Maciej Lasek podtrzymał, że "2032 rok to planowany termin oddania CPK i odcinka Kolei Dużych Prędkości z Warszawy do Łodzi".

– Ale zawsze trzeba mieć plan B. Jako osoba odpowiedzialna za ten projekt, co chwilę szukam gdzieś wariantów pesymistycznych, bo tylko tak będziemy w stanie dowieźć tę inwestycje w zakładanym budżecie i czasie – dodał.

CPK. Czym jest?

CPK to planowane m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, a także system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie oraz zaprojektowany w taki sposób, by w dłuższej perspektywie mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Zgodnie harmonogramem budowa Lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 roku. W 2031 roku port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a rok później – w 2032 roku – ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości w Polsce: Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.

Prezydencki projekt ws. CPK

Pod koniec maja, ówczesny kandydat na prezydenta, Karol Nawrocki, w obecności przedstawicieli stowarzyszenia "Tak dla CPK" podpisał się pod listą sześciu postulatów organizacji, wśród których jest m.in. skierowanie do Sejmu prezydenckiego projektu ustawy zobowiązującego władze do budowy lotniska CPK oraz komponentu kolejowego w najkrótszym możliwym terminie i pierwotnym kształcie. Popierany przez PiS kandydat na prezydenta powiedział wtedy, że podpisuje deklarację z pełną odpowiedzialnością i podkreślił, że budowa CPK w takim kształcie od samego początku znajdowała się w jego programie wyborczym. Dodał, że jako prezydent chce być liderem Polski ambitnej i stawiającej sobie wysokie cele, a jego zdaniem projekt CPK "jest dziś opiłowywany przez obecną władzę".

Ustawa o CPK była pierwszą, którą zaprezentował prezydent Karol Nawrocki po zaprzysiężeniu. Projekt trafił do Sejmu. Pod koniec września posłowie nie przyjęli wniosku Lewicy o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy CPK. Tym samym projekt skierowano do dalszych prac w komisji.

