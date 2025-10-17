Coraz bliżej CPK. Wskazano możliwą datę

W czwartek nowelizacja ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym została przyjęta przez Senat bez wprowadzania żadnych poprawek. Dzięki decyzji izby parlamentu, projekt trafi teraz na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. Nowela ma w założeniu ułatwiać proces wywłaszczania i uzyskania odszkodowań przez wywłaszczonych.

– Jeśli nowelizacja ustawy o CPK wejdzie w życie, to jeszcze w tym roku będzie można złożyć wniosek o pozwolenie na budowę – przekazał prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego Filip Czernicki, cytowany przez Polską Agencję Prasową. Jak zaznaczył, dzięki takiemu obrotowi spraw, proces inwestycyjny mógłby ruszyć już w 2026 r.

Budowa CPK może ruszyć już niebawem

PAP relacjonuje, że prezes CPK zwracał uwagę w kuluarach Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, że przyjęcie nowelizacji umożliwi złożenie wniosku o pozwolenie na budowę CPK na bazie rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji pierwszej instancji.

– Jeżeli pan prezydent podpisze tę nowelizację ustawy (…), to mam nadzieję, że chwilę potem wystąpimy o rygor (natychmiastowej wykonalności – red.) i jeszcze w tym roku będziemy składać wniosek o pozwolenie na budowę – tłumaczył Filip Czernicki.

Prezes CPK zaznaczył, że spółka ma już przygotowane wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku.

Czerniecki wskazał, że w takim wariancie, po otrzymaniu decyzji, proces inwestycyjny może ruszyć już w 2026 roku. – Pierwsze prace zapewne w połowie roku ruszą w zakresie palowania; to będą wzmocnienia gruntu, na bazie których będziemy budować terminal – podkreślił prezes CPK.

Największy przetarg CPK w tym roku

Na początku października Centralny Port Komunikacyjny zakwalifikował wszystkich zainteresowanych budową terminala do dalszych rozmów w trybie właściwego dialogu konkurencyjnego – podała spółka.

To największy z przetargów zaplanowanych przez CPK w tym roku – o szacowanej wartości znacznie przekraczającej 5 mld zł.

Postępowanie na wybór generalnego wykonawcy terminala pasażerskiego jest jednym z kluczowych kontraktów budowlanych związanych z lotniskiem CPK. Po analizie i ocenie, że wnioski wykonawców spełniły formalne warunki udziału, spółka CPK planuje zaproszenie konsorcjów do dalszych rozmów, w trybie właściwego dialogu konkurencyjnego.

Następnie, na podstawie złożonych ofert, spółka dokona wyboru wykonawcy, a w 2026 roku podpisze umowę na wybudowanie terminala, podano w komunikacie.

