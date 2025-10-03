Dogadają się ws. CPK? Ciekawe sygnały z Kancelarii Prezydenta

Ubiegłotygodniowe głosowanie nad prezydenckim projektem ustawy ws. CPK wywołało burzę w koalicji. Dzięki głosom posłów Polski 2050, wśród nich Szymona Hołowni, propozycja nie została odrzucona i trafiła do dalszych prac w sejmowych komisjach. Projekt prezydenta przywraca pierwotny, rozbudowany kształt Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Równolegle trwają prace nad rządową propozycją ws. CPK. Co zrobi prezydent? – Generalnie ma być takie podejście, że na razie wetuje tylko takie rzeczy, z którymi się twardo nie zgadza. Ale jeżeli będzie tak, że 100 proc. jego ustaw jest blokowanych, to poziom tolerancji u prezydenta też będzie malał – mówi money.pol informator z PiS. Temat CPK może być polem testowym dla budowania relacji KPRP-KPRM.

Nawrocki gotowy do dialogu

Jeżeli rząd będzie chciał się dogadać, "twarda postawa nie oznacza koniecznie weta, ale daje też możliwość negocjacji". –Przecież jakieś rozwiązania z projektu prezydenckiego mogą zostać dołączone do rządowego projektu – mówi rozmówca związany z Pałacem. Zapowiada, że styl obecnej kancelarii będzie inny niż w czasach prezydenta Dudy. "Nie będzie trzymania kart przy orderach i czekania z ujawnianiem stanowiska wobec projektu do momentu, aż ustawa trafi na prezydenckie biurko. Teraz, jak słyszymy, Pałac jest skłonny negocjować na wcześniejszych etapach" – opisuje portal.

– Rząd powinien uwzględnić zdanie prezydenta, dla którego był to ważny temat w kampanii. I to raczej projekt rządowy powinien zostać dołączony do projektu prezydenta – ocenia poseł PiS Łukasz Schreiber. "Nie wiadomo, czy elementem potencjalnej umowy nie byłby sam sposób procedowania projektu Nawrockiego w Sejmie. W tej chwili będzie on rozpatrywany przez komisję infrastruktury, a podejście do niego jest bardzo krytyczne" – czytamy.

Czytaj też:

Niemiecka gazeta o CPK: Czy Nawrocki pojedzie pociągiem Siemensa?Czytaj też:

Spięcie między koalicjantami. "Bez sensu", "nie do obrony"