Spięcie między koalicjantami. "Bez sensu", "nie do obrony"

Sejm w piątek nie przyjął wniosku Lewicy o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tym samym projekt skierowano do dalszych prac w komisji infrastruktury.

Było to jednym z tematów programu "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News. W studio dyskutowali Ewa Zajączkowska-Hernik (Konfederacja), Barbara Oliwiecka (Polska 2050), Robert Kropiwnicki (KO), Krzysztof Szczucki (PiS), Andrzej Szejna z (Nowej Lewica), Marcin Przydacz (szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej).

Pytanie o słowa Trzaskowskiego i Hołowni

Prowadzący Bogdan Rymanowski zapytał przedstawicieli koalicji o słowa Rafała Trzaskowskiego z wydarzenia Campus Academy w Międzyzdrojach. – Przekroczony został pewien Rubikon, bo jeżeli rzeczywiście jakieś ugrupowanie polityczne jest w rządzie, a będzie się dzielić i głosować z prezydentem, to coś głęboko niepokojącego się dzieje (...), ale jak ktoś wpada w bagno, to się albo szamocze i szybciej tonie, albo się łapie za gałąź i próbuje się powoli, systematycznie, z determinacją wyciągnąć – tak działania Polski 2050 ocenił prezydent Warszawy.

Marszałek Sejmu skomentował tę wypowiedź. – Jakoś nie mam takiego przekonania, że zdanie Trzaskowskiego, jeśli chodzi o istnienie Koalicji 15 października, może mieć jakieś daleko idące skutki – powiedział, dodając, że były kandydat na prezydenta Polski nie ma najmocniejszej pozycji w Platformie Obywatelskiej.

Poseł Polski 2050: Bez sensu

W „Śniadaniu Rymanowskiego” Barbara Oliwiecka oceniła, że "to były ostre słowa Trzaskowskiego po miesiącach w politycznym niebycie po przegranych wyborach prezydenckich". – Być może uważa on, że tak mocne uderzenie przywróci mu kilka punktów – zastanawiała się i doszła do wniosku, że "takie słowa są bez sensu".

Parlamentarzysta ugrupowania Hołowni kontynuowała, że "Trzaskowski ma się lepiej, ale jego pozycja w partii słabnie". Jej daniem pokazuje to głosowanie ws. nocnej „prohibicji” w stolicy. W opinii poseł koalicja ma kłopoty z komunikacją z wyborcami. – Jeżeli po dwóch latach rządów i realizowania choćby CPK, musimy tłumaczyć, że nie zrezygnowaliśmy z tych pomysłów, to znaczy, że musimy odrobić lekcję z komunikowania – powiedziała.

Oliwiecka podkreśliła, że za budową CPK są wszystkie siły polityczne, a "wojna toczy się na poziomie narracji".

Parlamentarzysta KO: Nie do obrony

Inaczej na sprawę patrzy Robert Kropiwnicki. – Krytyka prezydenckiego projektu CPK nie jest bez sensu. One pokazują prawdę – ocenił, podkreślając, że jego zdaniem projekt PiS dotyczący lotniska w Baranowie i siatki kolei dużych prędkości jest "słaby".

– PiS wydawało miliony na PR, a my faktycznie to robimy. Mamy projekt rządowy, który realizujemy, a teraz przychodzi prezydent ze swoim projektem. I państwo nagle mówią: "Wstrzymajmy projekt, zajmijmy się tym prezydenckim" – powiedział Kropiwnicki, zwracając się do Oliwieckiej. – To jest niepotrzebne. To jest nie do obrony – wyliczał.

