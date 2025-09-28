Były wiceszef MSZ o problemach z alkoholem. Padły szczere słowa

– Uważam, że powinniśmy podejść do tego tematu bardzo poważnie. Oczywiście mówię to też z pewnym doświadczeniem, którego nigdy nie ukrywałem. Śmiertelnie poważnym, tak bym powiedział – stwierdził Szejna w Polsat News.

Podkreślił, że choroba alkoholowa jest chorobą śmiertelną. Jego zdaniem państwo powinno być w tej sprawie aktywne nie tylko ze względu na kwestie kosztów. Zwrócił uwagę, że 40 proc. sytuacji, kiedy kierowcy tracą prawo jazdy, mają związek z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu. Wskazał także na przeciążenie SOR-ów w nocy.

– Nie chodzi tylko o to, aby uczynić mniej elastycznym, czy uniemożliwić dostęp osobom, które tego alkoholu nadużywają (...), ale również utrudnić możliwość osobom innym, których jeszcze ten problem nie spotkał – argumentował.

Nocna sprzedaż alkoholu. Zakazać czy nie?

Dla Szejny zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych to sprawa oczywista. Ocenił, że stacje paliw "służą jako taki dostarczyciel tym, którzy jeszcze potrzebują (alkoholu – red.)". – Właśnie o to chodzi, żeby nie mogli, nie mieli tego dostępu – dodał.

Komentując promocje w sklepach spożywczych i dyskontach, które oferują zakup większej ilości alkoholu przy korzystniejszych cenach, polityk wskazał, że "to jest oddziaływanie na ludzi, którzy wobec alkoholu, na drodze do uzależnienia (...) są bezbronni". – Na to państwo polskie nie może się zgadzać – zaznaczył.

Zapytany wprost, czy udało mu się przezwyciężyć jego problem z alkoholem, odpowiedział, że "ta walka toczy się całe życie". – Całe życie człowiek musi być w gotowości (...) Można powiedzieć, że zmierzyłem się z tym problemem skutecznie – powiedział.

Szejna nie jest już wiceszefem MSZ

O tym, że Andrzej Szejna nie jest już wiceministrem spraw zagranicznych, MSZ poinformowało pod koniec lipcu br. O polityku Nowej Lewicy głośno zrobiło się w marcu, kiedy premier Donald Tusk zasugerował ministrowi Radosławowi Sikorskiemu, by skierował swojego zastępcę na urlop w związku z "koniecznością wyjaśnienia różnych wątków".

Chodziło o opisane przez media nieprawidłowości w rozliczeniu tzw. kilometrówek przez Szejnę, a także informacje o problemach związanych z nadużywaniem przez niego alkoholu. Dodatkowo pojawiły się doniesienia, że Szejna nie został zweryfikowany przez ABW. Natomiast czasowy dostęp do dokumentów ściśle tajnych wydał mu Sikorski.

Na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szejna został powołany w grudniu 2023 r. Zajmował się problematyką afrykańską i bliskowschodnią. W Sejmie zasiada jako poseł nieprzerwanie od 2019 r. Wcześniej był m.in. posłem do Parlamentu Europejskiego (w latach 2004-2009).

