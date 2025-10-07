Największy przetarg CPK w tym roku. Zapadła decyzja

To największy z przetargów zaplanowanych przez CPK w tym roku – o szacowanej wartości znacznie przekraczającej 5 mld zł.

Postępowanie na wybór generalnego wykonawcy terminala pasażerskiego jest jednym z kluczowych kontraktów budowlanych związanych z lotniskiem CPK. Po analizie i ocenie, że wnioski wykonawców spełniły formalne warunki udziału, spółka CPK planuje zaproszenie konsorcjów do dalszych rozmów, w trybie właściwego dialogu konkurencyjnego.

Następnie, na podstawie złożonych ofert, spółka dokona wyboru wykonawcy, a w 2026 roku podpisze umowę na wybudowanie terminala, podano w komunikacie.

Te firmy złożyły wnioski

"Lista wykonawców, którzy złożyli wnioski o udział w przetargu w trybie dialogu konkurencyjnego:

Mirbud SA – lider konsorcjum.

Partnerzy konsorcjum:

ADAMIETZ Sp. z o.o.;

OPEX SA;

FORMOPEX Sp. z o.o.;

KOBYLARNIA SA;

BUDPOL Sp. z o.o.

Polimex Mostostal SA – lider konsorcjum.

Partnerzy konsorcjum:

Hochtief Polska SA;

Hochtief Infrastructure GmbH (Niemcy).

Budimex SA – lider konsorcjum.

Partner konsorcjum:

Strabag Sp. z o.o.

NDI SA – lider konsorcjum.

Partnerzy konsorcjum:

NDI Sopot SA;

N.V. BESIX SA (Belgia).

PORR SA – lider konsorcjum.

Partner konsorcjum:

Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o." – wymieniło CPK.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to inwestycja, której celem jest stworzenie systemu transportowego kraju, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach Programu CPK powstanie m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system kolei dużych prędkości. Nowy port lotniczy będzie przystosowany do obsługi 34 mln pasażerów rocznie w początkowych latach funkcjonowania i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.

