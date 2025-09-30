"Zostanie nam lotnisko w Berlinie". Morawiecki o "odłożeniu CPK na półkę"

– Platforma Obywatelska znów pokazuje brak swojej sprawczości. Zamiast budować CPK, mamy ciągle "nie da się". Mamy opóźnienia. Mamy wykluczanie kolejnych miast z tego wielkiego programu. A świat idzie do przodu. Wietnam stawia w pięć lat gigantyczne lotnisko, nazywane "azjatyckim CPK" – mówił były premier Mateusz Morawiecki w klipie opublikowanym we wtorek w mediach społecznościowych.

– Tymczasem Agencja Rozwoju Przemysłu ma wspierać, uwaga, budowę dużego lotniska w Odessie. CPK w Polsce odkładamy de facto na półkę, a pieniądze i energia mają iść za granicę. Potrzebujemy inwestycji tutaj. Potrzebujemy napływu kapitału. CPK to rozwój. CPK to miejsca pracy i bezpieczeństwo. Polska musi działać odważnie, bo inaczej naprawdę zostanie nam tylko lotnisko w Berlinie – stwierdził poseł i wiceprezes PiS.

twitter

Prezydencki projekt o CPK. Koalicja podzielona w Sejmie

W piątek Sejm nie przyjął wniosku Lewicy o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tym samym projekt skierowano do dalszych prac w sejmowej komisji infrastruktury.

Przeciwko wnioskowi Lewicy o odrzucenie projektu Karola Nawrockiego nieoczekiwanie zagłosowało dziewięciu posłów Polski 2050. Wśród nich był lider tego ugrupowania, marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

– Nie akceptuję takiego głosowania posłów. Nie dlatego, że jest to projekt prezydencki. Będę bardzo ciekaw wyjaśnień i stanowiska. Z mojego punktu widzenia to jest zły znak ze strony Polski 2050 i marszałka Hołowni. Jest mi przykro, że marszałek i tak duża część posłów z jego ugrupowania stanęła w tej kwestii po stronie prezydenta Nawrockiego, bo to bardzo źle wróży na przyszłość – ocenił w rozmowie z dziennikarzami premier Donald Tusk.

Z kolei Hołownia tłumaczył, że piątkowe głosowanie było "głosowaniem proceduralnym". – To nie jest uchwalenie ustawy (...). Posłowie u nas zdecydowali, jak zdecydowali – mówił, podkreślając, że nie było partyjnej dyscypliny w tej sprawie.

Czytaj też:

Niemiecka gazeta o CPK: Czy Nawrocki pojedzie pociągiem Siemensa?Czytaj też:

Spięcie między koalicjantami. "Bez sensu", "nie do obrony"