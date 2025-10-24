Morawiecki: Rząd Tuska w bezprecedensowy sposób zadłuża Polskę

Były premier Mateusz Morawiecki mówi, że aby zwalczyć drożyznę, która dotyka Polaków w różnych sferach życia, trzeba uderzyć w przyczynę wysokich cen, czyli rosnące koszty energii.

– Aby to zmienić, trzeba zająć się tym, co stoi u podstaw drożyzny, wysokimi cenami energii. Europa na nie cierpi, a wraz z Europą cierpi Polska. W Polsce ceny energii są jednymi z najwyższych w Europie – to wyzwanie dla rządu. Powinien przyspieszyć program atomowy, to tania, stabilna i czysta energia. Energia jest matką wszystkich kosztów – podkreślił Morawiecki w rozmowie z portalem Niezależna.pl.

Wiceprezes PiS wymienia też inne działania, które mogłyby poprawić konkurencyjność polskiej gospodarki: przyciąganie inwestorów, zachęty podatkowe, uszczelnienie systemu finansowego oraz realizację strategicznych projektów. – To są programy, które zostawiliśmy rozpędzone naszym następcom i szkoda, że one przyhamowały. CPK, "Polskie porty", Izera, programy przemysłowe – wszystko to spowolniono lub okrojono – wylicza.

Morawiecki: Rząd manipuluje wyliczaniem długu

Były premier krytykuje tempo zadłużania państwa za rządów Donalda Tuska: – Dziś, w czasach względnej koniunktury, mamy gwałtowny przyrost długu – do 66,8 proc. w niecałe trzy lata. To bezprecedensowe tempo zadłużania Polski. Warto spytać, gdzie są te pieniądze. Poza nielicznymi dodatkowymi programami społecznymi widzę tu ogromne marnotrawstwo.

Jego zdaniem, rząd nie wykorzystuje środków na rozwój infrastruktury. – Deficyty rosną, programy infrastrukturalne są spowalniane – patrz CPK, polski atom czy „Izera”. A przecież ten projekt, polski samochód elektryczny, dziś idealnie wpisałby się w lukę po wycofywanych inwestycjach włoskich firm z Bielska-Białej i Tychów – dodaje. Mateusz Morawiecki nie ma wątpliwości, że dane o inflacji nie oddają rzeczywistości, bo rząd "manipuluje sposobem jej liczenia".

