Kliczko przerywa milczenie po śmierci aktorki. "Zadbam o to, aby pamiętała"

Hayden Panettiere nie żyje. Aktorka znana z seriali "Herosi" i "Nashville" zmarła 16 sierpnia w wieku zaledwie 36 lat. O śmierci aktorki poinformował jej ojciec, Alan "Skip" Panettiere, za pośrednictwem przedstawiciela. W przekazanym oświadczeniu rodzina pożegnała Hayden i podkreśliła, jak ważną osobą była dla swoich bliskich oraz fanów.

Aktorka w przeszłości była partnerką Władimira Kliczki, z którym doczekała się córki – Kayi. Teraz były ukraiński bokser po raz pierwszy publicznie odniósł się do jej odejścia.

Kliczko przerywa milczenie. "Naszej córce, zawsze będę mówił o jej mamie"

"Nasza rodzina przeżywa obecnie czas ogromnego szoku i żałoby" – podkreślił w swoim wpisie w mediach społecznościowych.

"Wiadomość o tragicznej śmierci Hayden głęboko mnie poruszyła. Odeszła zdecydowanie zbyt wcześnie. Choć Hayden nie była już moją partnerką, pozostawała ważną częścią mojego życia i była matką naszej córki, Kai. Zbudowała niezwykłą karierę dzięki ogromnemu talentowi, jednocześnie mierząc się z ciemniejszymi stronami niezwykle wymagającej branży. Nic nie wymaże chwil, które razem przeżyliśmy, ani miejsca, jakie zajmowała w naszym życiu – czytamy dalej.

"Kayi, naszej córce, zawsze będę mówił o jej mamie z szacunkiem i zadbam o to, aby pamiętała, jaką była osobą. Składam najszczersze kondolencje rodzicom Hayden, jej przyjaciołom oraz fanom, którzy również dziś pogrążeni są w żałobie. Tak młode i utalentowane osoby jak Hayden nie powinny odchodzić z tego świata tak wcześnie" – napisał Kliczko.

"Proszę wszystkich o uszanowanie uczuć i prywatności naszej rodziny w tym niezwykle trudnym czasie. Na razie to wszystko, co chciałbym powiedzieć. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają moją rodzinę i przekazują nam szczere wyrazy współczucia. Spoczywaj w pokoju, Hayden" – dodał na koniec.

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Hayden Panettiere osierociła córkę. Wychowywał ją Władimir Kliczko

Hayden Panettiere osierociła córkę – Kayę Evdokię Kliczkę, która przyszła na świat w grudniu 2014 roku. Ojcem dziewczynki jest ukraiński bokser Władimir Kliczko. Para była wówczas zaręczona, jednak z czasem ich związek się zakończył. Po rozstaniu Kaya zamieszkała z ojcem. W 2018 roku aktorka zdecydowała się przekazać Władimirowi Kliczce pełną opiekę nad córką. Po latach tłumaczyła, że była to dla niej niezwykle bolesna, ale jednocześnie – jej zdaniem – konieczna decyzja.

Temat opieki nad Kayą przez długi czas był dla Panettiere bardzo trudny. Aktorka wielokrotnie podkreślała jednak, że nie oznaczało to porzucenia córki. Mimo dzielącej je odległości starała się utrzymywać z nią bliską relację i uczestniczyć w jej życiu.

W jednym z ostatnich wywiadów Panettiere opowiadała o kontakcie z córką, która ma obecnie 11 lat. Aktorka zaznaczała, że odległość nie przeszkadza jej w regularnym kontakcie z Kayą. Podczas rozmowy w programie "CBS Mornings" zdradziła, że często rozmawia z córką za pośrednictwem FaceTime. Kiedy tylko miała taką możliwość, podróżowała również, aby spędzać z nią czas osobiście.