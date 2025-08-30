Część emerytów musi zwrócić 14. emeryturę. Oto szczegóły

14. emerytura to wprowadzone przez Zjednoczoną Prawicę świadczenie, które miało poprawić sytuację finansową seniorów. Wynosi ono tyle, co emerytura minimalna, po marcowej waloryzacji jest to 1878,91 zł brutto. Taką kwotę otrzymają wszyscy, których podstawowa emerytura wynosi nie więcej niż 2900 zł brutto. Jeśli jednak jest ona wyższa, to zastosowana będzie zasada "złotówka za złotówkę". Warto pamiętać, że "czternastka" nie zostanie wypłacona jeżeli jej kwota będzie niższa niż 50 zł.

Jak się okazuje, przepisy przewidują możliwość, że seniorzy, którzy otrzymali 14. emeryturę będą musieli zwrócić świadczenia. Taka sama sytuacja może mieć miejsce również z przypadku 13. emerytury.

"Jeżeli w wyniku rozliczenia świadczenia okaże się, że na 31 sierpnia świadczenie podlegało zawieszeniu z uwagi na przekroczenie 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, 13. i 14. emerytura podlega zwrotowi" – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Terminy płatności 14. emerytury w ZUS to 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. Świadczeniobiorcy, którzy otrzymują emerytury i renty do 1 dnia miesiąca, mogą spodziewać się czternastek już pod koniec sierpnia. To dlatego, że ZUS przekazuje środki do banków i na pocztę z odpowiednim wyprzedzeniem.

Emeryci zawiedzeni decyzją rządu

Warto wiedzieć, że rząd ma możliwość podwyższenia kwoty 14. emerytury w danym roku. Wystarczy do tego odpowiednia decyzja. Niestety w tym roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie skorzystało z takiej możliwości. W czerwcu na rządowych stronach opublikowano projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Obecnie ZUS obsługuje 6,361 mln emerytów, których łączna kwota ich świadczeń w kwietniu tego roku wyniosła 26,707 mld zł. W okresie od grudnia 2023 do grudnia 2024 liczba emerytów wzrosła o 100 tys. osób.

