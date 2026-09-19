Filip Chajzer i Bianka już po ślubie. Parę pobłogosławił znany ksiądz z TikToka

Filip Chajzer i 20-letnia Bianka oficjalnie zostali mężem i żoną. Ceremonia odbyła się w sobotę, 19 września, w Kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w krakowskim Podgórzu.

Para zdecydowała się na kameralną uroczystość. Jak ustalił Pudelek, zaproszenia otrzymali przede wszystkim przyjaciele i najbliższa rodzina. Wśród gości pojawił się ojciec pana młodego Zygmunt Chajzer, a świadkową została Małgorzata Ohme, która przed laty pracowała z Filipem Chajzerem w telewizji.

Bianka wystąpiła w białej sukni z odkrytymi ramionami, rozcięciem i długim welonem. Chajzer wybrał ciemny garnitur w prążek i białą koszulę.

Ślubu udzielił im "Ksiądz z osiedla"

Uwagę zwrócił duchowny, który poprowadził ceremonię. Sakramentu małżeństwa udzielił parze ks. Rafał Główczyński, salwatorianin znany w internecie jako "Ksiądz z osiedla".

Ksiądz zdobył popularność dzięki działalności w mediach społecznościowych, gdzie porusza m.in. tematy związane z wiarą i codziennym życiem młodych ludzi. Szerszej publiczności dał się również poznać jako uczestnik trzeciej edycji programu "The Traitors. Zdrajcy". Prowadzi także w Warszawie klubokawiarnię działającą na zasadzie "co łaska".

Matka i babcia Bianki nie przyszły na ślub

Wśród gości zabrakło dwóch bliskich osób panny młodej. Według ustaleń portalu Pudelek, na ślubie nie pojawiły się matka oraz babcia Bianki. Nieobecność matki 20-latki zwróciła szczególną uwagę ze względu na jej wcześniejszy konflikt z Chajzerem. W maju podczas spotkania autorskiego prezentera kobieta przejęła mikrofon i publicznie zarzuciła mu, że jej córka po rozpoczęciu związku ograniczyła kontakty z bliskimi oraz bardzo szybko zdecydowała się na wspólne zamieszkanie z prezenterem. Były to zarzuty matki Bianki, a sam Chajzer przedstawiał relacje z rodziną partnerki inaczej.

Na ceremonii pojawił się natomiast ojciec panny młodej. Według relacji Pudelka siedział w pierwszym rzędzie razem z Zygmuntem Chajzerem, ojcem pana młodego. Na ślubie nie było również Aleksandra, syna Filipa Chajzera z jego wcześniejszego związku z Małgorzatą Walczak.

Chajzer pokazał obrączki

Krótko po ceremonii Chajzer pochwalił się zmianą stanu cywilnego w mediach społecznościowych. Opublikował zdjęcie obrączek i podpisał je: "Bianka i Filip Chajzer". Wpis sugeruje jednocześnie, że jego żona zdecydowała się przyjąć nazwisko Chajzer.

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– Serio, jestem w najlepszym momencie mojego całego 41-letniego życia – powiedział dziennikarz Plejadzie.

Związek pary od początku wzbudzał duże zainteresowanie ze względu na 21-letnią różnicę wieku. Chajzer i Bianka poznali się przy pracy nad podcastem prezentera, przy którym kobieta zajmowała się kwestiami produkcyjnymi. Z czasem zawodowa znajomość przerodziła się w związek.

W czerwcu para poinformowała o zaręczynach. Niedługo później zamieszkali razem w Krakowie, a Chajzer publicznie mówił o przygotowaniach do ślubu.

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