Wojewódzki chciał z niego zakpić. Chajzer: To jest tak ch***we, Kuba, że poniżej krytyki

– To jest tak ch***we, Kuba, że k**wa, to jest poniżej krytyki – odpowiedział były gwiazdor TVN.

Chajzer: Nasz nowy prezydent jest super

Wojewódzki zadając Chajzerowi pytanie o prezydenta Nawrockiego nawiązał do kilku publicznych wypowiedzi byłego gwiazdora TVN, których ten udzielił tuż po wyborach prezydenckich w 2025 roku. Jednak z nich miała miejsce tuż po stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy ważności wyborów prezydenckich. Chajzer zamieścił wówczas wpis w mediach społecznościowych, w którym pogratulował prezydentowi elektowi. "Wiem, że wyleje się na mnie hejt. Trudno. Uważam, że nasz nowy prezydent jest super. Gratuluję i kibicuję!" – napisał.

Kilka dni później Chajzer ponownie wspomniał o Nawrockim. W rozmowie dotyczącej prowadzonego przez siebie biznesu gastronomicznego przyznał, że chciałby poczęstować go swoim kebabem. – To by było spełnienie marzeń. To jest głowa państwa, najważniejszy człowiek w państwie. Jeśli jemu mój kebab by smakował, byłbym w siódmym niebie – powiedział.

Wojewódzki: Byłeś pod wpływem środków?

Do sprawy wrócił Kuba Wojewódzki podczas wtorkowej rozmowy z Chajzerem. – A czy byłeś pod wpływem środków, jak twierdziłeś, że Karol Nawrocki to jest twój prezydent? – zapytał. – Ale to jest bardzo ch***wy żart – odpowiedział Chajzer. Na to Wojewódzki stwierdził, że nie żartuje, tylko zadaje pytanie. – Nie, nie, to jest tak ch***we, Kuba, że k**wa, to jest poniżej krytyki – odpowiedział Chajzer.

– Pytasz mnie, czy byłem pod wpływem narkotyków, kiedy powiedziałem: „Powodzenia panu prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej”. Po pierwsze, to jest prezydent kraju, w którym żyjesz, tak więc hola, hola – argumentował Chajzer.

Wojewódzki tłumaczył jednak, że próbuje ustalić, czy w życiu Chajzera padały deklaracje, których dzisiaj by nie powtórzył. Zapytał również, czy Nawrocki jest według niego „najlepszym prezydentem po 89 roku”. – Rozmawiasz z facetem, który życzył powodzenia w prezydenturze wybranemu w pięcioprzymiotnikowych wyborach prezydentowi Polski. Kropka – opowiedział mu Chajzer.

Chajzer: Jest też twoim prezydentem

Wojewódzki kontynuował jednak temat. – Jest dzisiaj twoim prezydentem? – zapytał. – Jest też twoim prezydentem – odpowiedział Chajzer. – Nie, moim nie jest – stwierdził prowadzący. Chajzer zapytał następnie Wojewódzkiego, czy ma polski paszport, a potem mówił o walce kolejnych pokoleń Polaków o demokrację. – Pokolenia walczyły o demokrację w Polsce. Pokolenia. Rozbiory. Powstanie warszawskie. Solidarność. Ludzie życie oddawali za to, żebyś mógł pójść na wybory, Kuba – powiedział.

Wojewódzki odpowiedział, że udział w wyborach nie oznacza, iż musi zgadzać się z wolą większości. – I mogłem pójść na wybory i mogłem się nie zgodzić z wolą większości, bo jestem solistą i indywidualistą – stwierdził. – Tak, ale jest to twój prezydent. Dobrze, to jest prezydent tego kraju – odpowiedział Chajzer. – Tak. Ale nie jest moim prezydentem – powiedział Wojewódzki.

Stanowski o Wojewódzkim: "Manipulacyjne, śmierdzące g***o"

W marcu z Kubą Wojewódzkim starł się również Krzysztof Stanowski. Po występie w podcaście "WojewódzkiKędzierski" twórca Kanału Zero opublikował komentarz do rozmowy. Stanowski zarzucił twórcom programu manipulacyjny montaż zapowiedzi, która – jego zdaniem – miała stworzyć wrażenie, że podczas rozmowy został "zmiażdżony", "zdekonspirowany", "ośmieszony" lub "skompromitowany". – To było manipulacyjne, śmierdzące g***o. Ta zajawka jest po prostu kłamliwa – stwierdził.

Stanowski zarzucił też Wojewódzkiemu, że zakończył rozmowę, kiedy ten chciał szerzej odnieść się do poruszanych kwestii. – Uciekłeś z boiska, zagwizdałeś koniec meczu, gdy miałem piłkę przed pustą bramką. Niehonorowo – powiedział.