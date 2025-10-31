Groźny wirus dotarł do Europy. Poważne ostrzeżenie

Jak przekazała organizacja: "W gronie państw z najwyższą liczbą przypadków zakażeń znalazły się: Demokratyczna Republika Kongo, Liberia, Kenia i Ghana. W Liberii i Kenii obserwujemy tendencję wzrostową".

Z powodu rosnącej liczby zakażeń WPHO zdecydowała o zwiększeniu częstotliwości publikowania raportów w sprawie zakażeń mpox. Tylko we wrześniu zachorowania spowodowane tym wirusem, zwanym wcześniej „małpią ospą”, odnotowano w 42 państwach. Łączną liczbę potwierdzonych zakażeń oszacowano na 3135, natomiast 12 osób zmarło.

W tych państwach doszło do zakażeń

Światowa Organizacja Zdrowia zwraca uwagę, że po raz pierwszy przypadki zakażeń kladem (szczepem) Ib wirusa (MPXV) zaobserwowano w trzech europejskich państwach: Holandii, Hiszpanii i Portugalii. "Przywleczone przypadki zakażenia kladem Ib MPXV odnotowano wśród podróżujących w Belgii, Kanadzie, Niemczech, Włoszech, Katarze i Hiszpanii" – czytamy w komunikacie.

Polsat News przypomina, że mpox rozprzestrzenia się głównie poprzez bliski kontakt z osobą zakażoną – chodzi o kontakt skóry ze skórą, ust z ustami lub ustami ze skórą. Do zakażenia może dojść nawet z powodu przebywania w niewielkiej odległości (twarzą w twarz) z osobą zakażoną.

Choroba może wywoływać objawy, które przypominają grypę. Ministerstwo Zdrowia opisuje wspomniane symptomy w następujący sposób: "gorączka (powyżej 38 st. C), bóle pleców, mięśni i głowy, osłabienie, wyczerpanie, dreszcze, powiększenie węzłów chłonnych (uogólnione lub miejscowe), wysypka (grudki) na skórze i owrzodzenia na błonie śluzowej".

Nowy wariant małpiej ospy w Europie

W październiku ubiegłego roku w Niemczech odnotowano pierwszy przypadek zachorowania na nowy wariant tzw. małpiej ospy. Zakażenie zarejestrowano również w Norwegii.

Zachorowanie za Odrą wykryto 18 października 2024 r. u pacjenta, który przebywał w szpitalu. Zakażenie, jak poinformował Reuters, potwierdził Instytut Roberta Kocha, rządowa jednostka badawcza specjalizująca się w leczeniu m.in. chorób zakaźnych. Jednocześnie badacze zaznaczyli, że ryzyko zdrowotne dla całej niemieckiej populacji jest niskie.

Natomiast informacje o nowym zakażeniu w Norwegii podały stacje telewizyjne TV2 i NRK, powołując się na przedstawicieli służby zdrowia i władze Oslo. Tam z kolei pacjent miał zarazić się łagodniejszą odmianą choroby niż ta, przed którą najbardziej ostrzegano w światowych mediach.

