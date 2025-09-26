Masowa kontrola. Sanepid chce dotrzeć do 100 tys. niezaszczepionych dzieci

1 kwietnia Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął ogólnopolską akcję kontroli szczepień dzieci. Celem jest sprawdzenie, ile dzieci zostało zaszczepionych przeciwko konkretnym chorobom. Kontrola kart szczepień ma również stworzyć podstawy do systemowej wymiany papierowych wersji na zintegrowany system elektroniczny. Ma to sprawić, że inspektoraty sanitarne będą mogły skuteczniej kontrolować przestrzeganie obowiązku szczepień i wnioskować o nałożenie kary na osoby, które się od niego uchylają.

Jak poinformowała rozgłośnia RMF FM, inspektorzy sanepidu chcą w najbliższych tygodniach dotrzeć do ponad 100 tys. niezaszczepionych dzieci w całej Polsce. To kolejny etap prowadzonej przez GIS od wiosny kontroli kart szczepień. Inspektorzy mają ustalić, dlaczego dzieci nie dostały obowiązkowego preparatu. – Są dzieci, które zawieruszyły się w systemie, wyjechały, nie ma z nimi kontaktu. Nie możemy traktować rodziny, która nie odpowiadała na wezwanie punktu szczepień jako automatycznie rodziny antyszczepionkowej – stwierdził główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.

Z danych sanepidu wynika, że w Polsce najczęściej rodzice szczepią dzieci przeciwko gruźlicy – poziom wyszczepienia wynosi blisko 96 proc. Natomiast najmniej popularna jest szczepionka przeciwko rotawirusom – zgłasza się po nią około 92 proc. rodziców.

Kary za brak obowiązkowych szczepień

Obowiązek szczepień nakłada ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Szczepienia ochronne w Polsce są realizowane w oparciu o obowiązujący Program Szczepień Ochronnych (tzw. kalendarz szczepień), który co roku jest aktualizowany.

Szczepienia obowiązkowe są wykonywane za darmo, zaś szczepienia dodatkowe są płatne. Obecnie do szczepień obowiązkowych należą szczepienia przeciwko: gruźlicy, błonicy, krztuścowi, polio, odrze, śwince, różyczce, tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B) oraz zakażeniom przeciwko Haemophilus influenzae typu B (Hib). W przypadku osób z grup podwyższonego ryzyka także przeciwko: pneumokokom, ospie wietrznej, błonicy, tężcowi i wściekliźnie.

Kary finansowe za nieszczepienie dzieci zaczynają się od 500 zł. Nie zostaną one jednak nałożone od razu – najpierw Powiatowy Inspektorat Sanitarny wyśle upomnienie, wzywając do dopełnienia obowiązku. Potem, jeśli najniższy wymiar kary nie przyniesie pożądanego rezultatu, grzywna zostanie zwiększona do nawet kilku tysięcy złotych. Najwyższa możliwa kara to aż 50 tys. zł.

