Nowy sondaż partyjny. Koalicja Tuska bez szans

W najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski respondentów poproszono o odpowiedź na pytanie: "Na które z ugrupowań zagłosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu, gdyby lista komitetów wyglądała następująco?".

Nowy sondaż

Do Sejmu weszłoby sześć ugrupowań. Wyniki badania przedstawiają się następująco:

Koalicja Obywatelska – 30,6 proc. (wynik ten oznacza spadek o 0,9 pkt proc. w zestawieniu z badaniem z 18-20 września), Prawo i Sprawiedliwość – 18,0 proc. (to daje największej partii opozycyjnej wzrost o 0,8 pkt proc.), Konfederacja – 14,1 proc. (prawica notuje wzrost o 1,2 pkt proc.), Konfederacja Korony Polskiej (Grzegorz Braun) – 9,0 proc. (w tym wypadku jest spadek o 1,9 pkt proc.), Lewica – 7,4 proc. (także spadek – o 1,4 pkt proc.), Rozwój Plus (Mateusz Morawiecki) – 5,7 proc. (wzrost o 0,4 pkt proc.).

Poniżej 5-procentowego progu wyborczego uplasowały się:

Polskie Stronnictwo Ludowe – 4,4 proc. (wzrost o 0,6 pkt proc.),

Partia Razem – 3,9 proc. (wzrost o 0,7 pkt proc.),

Polska 2050 – 0,5 proc. (bez zmian).

Odpowiedź "Nie wiem / Trudno powiedzieć" wybrało 6,4 proc. badanych (wzrost o 0,5 pkt proc.).

Koalicja Tuska straciłaby władzę

Gdyby takim wynikiem zakończyły się wybory parlamentarne to koalicja rządząca straciłaby większość w Sejmie. KO i Lewica miałyby do dyspozycji 220 mandatów, a szeroko pojęta prawica i centroprawica 240 miejsc. Do większości potrzeba 231, więc piłka byłaby po stronie "prawicy".

Problem w tym, że żeby rządzić w ramach koalicji, do porozumienia w tym zakresie musieliby dojść Jarosław Kaczyński, Sławomir Mentzen, Mateusz Morawiecki i Grzegorz Braun. Nie jest tajemnicą, że byłaby to dość egzotyczna mieszanka.

Koalicjanci partii Donalda Tuska zostają pod progiem. PSL ma 4,4 proc., a Polska 2050 0,5 proc., więc odtworzenie koalicji 15 października w tym układzie nie byłoby możliwe.

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