"Miażdżący wniosek". Podejrzany o korupcję poseł KO zawieszony

"Kolegium Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej jednogłośnie podjęło w piątek uchwałę o zawieszeniu Wojciecha Króla w prawach członka klubu" – przekazał portal goniec.pl.

Decyzja o zawieszeniu posła Wojciecha Króla ma związek z kolejnym wnioskiem Prokuratury Europejskiej. Władze klubu KO uznały, że jest on – jak czytamy – "dobrze udokumentowany i miażdżący dla samego Króla".

Król z KO podejrzany o korupcję. Sejm uchylił mu immunitet

31 lipca Sejm trzykrotnie głosował w sprawie posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla. Pierwsze i drugie głosowanie dotyczyło zgody na pociągnięcie polityka KO do odpowiedzialności karnej. Wniosek Prokuratury Europejskiej zawierał bowiem dwa punkty z zarzutami, nad którymi parlamentarzyści głosowali oddzielnie.

W pierwszym głosowaniu za uchyleniem immunitetu opowiedziało się 436 posłów, przeciw było dwóch, a trzech wstrzymało się od głosu. W drugim "za" głosowało 437 deputowanych, "przeciw" – dwóch, a trzech ponownie wstrzymało się od głosu.

Posłowie nie zgodzili się jednak na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Wojciecha Króla. Za było 181 parlamentarzystów, a przeciwko – 251. Wstrzymało się pięć osób. Większość bezwzględna wynosiła 231 głosów.

Śledztwo Prokuratury Europejskiej

Na początku maja Prokuratura Europejska poinformowała, że złożyła wniosek o uchylenie immunitetu jednemu z posłów na Sejm RP. Później okazało się, że chodzi o Wojciecha Króla, przewodniczącego Rady Mediów Narodowych i wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przewidziane na to wsparcie z Funduszy Unijnych na lata 2021-2027 to 1,9 mld zł.

Pod koniec czerwca Wojciech Król twierdził, że treść wniosku "nie ma absolutnie nic wspólnego z oficjalnymi, sensacyjnymi komunikatami prokuratury". – Wniosek w ogóle tego nie dotyczy. Zupełnie inny kaliber – stwierdził wówczas.

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