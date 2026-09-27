Leon XIV i liturgiczni barbarzyńcy

W grudniu 2025 r. minęła 60. rocznica zakończenia Soboru Watykańskiego II. Jako że wokół tego zgromadzenia wciąż toczą się zacięte spory, papież Leon XIV postanowił wygłosić specjalny cykl katechez, autorytatywnie podsumowując dziedzictwo soborowe. Operację rozpoczął 7 stycznia; odtąd w każdą środę – o ile tylko na przeszkodzie nie stoją jakieś święta czy podróże – mówi właśnie na temat Vaticanum II. Papież zajął się przy tej okazji także liturgią.

Sobór Watykański II dokument na temat liturgii przyjął już 4 grudnia 1963 r. – był to pierwszy oficjalnie ogłoszony na tym soborze tekst. Nosi tytuł zgodnie ze zwyczajem wzięty od swoich pierwszych słów, czyli „Sacrosanctum concilium”. O liturgii dyskutowano w Kościele długo przed soborem. Jeszcze w XIX w. narodził się fenomen, który przeszedł do historii pod nazwą ruchu liturgicznego. Jego zasadniczą intencją była taka odnowa katolickich obrzędów, która pozwoliłaby na bardziej świadome uczestnictwo wiernych – w części za sprawą drobnych korekt w porządku samych obrzędów, ale nade wszystko za sprawą lepszego wykształcenia liturgicznego katolików.