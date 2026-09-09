Afera szpitalna niczego nie zmieniła. Ujawniono nowe kontrakty lekarzy

O wysokich kontraktach w ochronie zdrowia poinformowała w środę (9 września) "Gazeta Wyborcza". Wśród opisanych przypadków są umowy warte od 1,1 do nawet 2 mln zł rocznie.

Według gazety Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zawarł z lekarzem kontrakt B2B na świadczenie usług lekarskich przekraczający 1,1 mln zł rocznie. Lekarz miał wykonywać m.in. skomplikowane i wysokospecjalistyczne procedury medyczne, a także zabezpieczać dyżury.

W artykule wskazano również na umowy przekraczające milion złotych w innych placówkach. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Ciechanowie pięciu lekarzy miało podpisać kontrakty o łącznej wartości ponad 1 mln zł rocznie. Z kolei w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie jeden z kontraktów miał opiewać na 1,7 mln zł rocznie.

Gazeta opisuje także sytuację w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lesznie, gdzie umowa z lekarzem miała mieć wartość 1,7 mln zł w skali roku, oraz Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, w którym kontrakt przekraczał 1 mln zł.

Po aferze szpitalnej. Na lekarskie pensje dalej idą miliony

"Skąd to wiemy? Od 1 lipca funkcjonuje w Polsce Centralny Rejestr Umów (CRU). Jednostki z sektora finansów publicznych – a więc także część szpitali – mają obowiązek publikować tam wszystkie zawierane z innymi podmiotami umowy. Jeśli więc lekarz ma własną działalność gospodarczą i podpisuje ze szpitalem kontrakt, taka umowa musi się teraz znaleźć w publicznym rejestrze" – czytamy na pierwszej stronie "GW".

Jak wskazuje dziennik, pacjenci od lat słyszą, że pieniędzy w ochronie zdrowia ciągle brakuje, więc trzeba oszczędzać, gdzie tylko się da. "Okazuje się, że zaciskanie pasa nie dotyczy zarobków lekarzy" – podkreślono w tekście.

W tle jest afera w Szpitalu Południowym i sprawa Dawida Kacprzyka, lekarza z koneksjami politycznymi w Koalicji Obywatelskiej.

Czytaj też:

Rząd znalazł sposób na ograniczenie zarobków lekarzy milionerów?