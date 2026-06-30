Afera Kacprzyka. "Wielokrotnie powoływał się na Kierwińskiego"

Według ustaleń gazety, Kacprzyk działał wcześniej w Stowarzyszeniu Młodzi Demokraci współpracującym z Platformą Obywatelską. Osoby związane z organizacją twierdzą, że podczas wewnętrznych sporów o przywództwo miał wielokrotnie powoływać się na znajomości i wpływy wśród polityków PO, w tym Marcina Kierwińskiego.

"Fakt" napisał we wtorek (30 czerwca), że jednym z osób wspierających Kacprzyka w młodzieżowych strukturach miał być działacz Platformy Kamil Kociołek. Anonimowi rozmówcy dziennika opisują byłego radnego jako osobę zabiegającą o wpływy polityczne i silną pozycję w ugrupowaniu.

Afera w Szpitalu Południowym

Dawid Kacprzyk znalazł się w centrum zainteresowania mediów po doniesieniach dotyczących jego działalności w Szpitalu Południowym. Według ujawnionych informacji w 2025 r. miał osiągnąć ponad 1,6 mln zł przychodu z działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług medycznych. W dokumentach wykazano także niemal 4 tys. godzin pracy w placówce.

Po ujawnieniu sprawy Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej oraz mandatu radnego Ursusa. Lider warszawskich struktur KO, szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował wcześniej o przyjęciu jego rezygnacji z partii.

Władze Warszawy przeprowadziły audyt w Szpitalu Południowym, odwołano również zarząd i radę nadzorczą placówki. Sprawą zajmują się prokuratura oraz organy kontrolne.

Sam Kacprzyk skorygował część faktur i zwrócił szpitalowi 500 tys. zł, jednak placówka odesłała środki, wskazując na brak podstaw prawnych do ich zatrzymania.

Jędrzejewski o Kacprzyku. Ciężkie oskarżenia

Kacprzyka obciążył inny lekarz, były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym dr Emil Jędrzejewski, który w poniedziałek (29 czerwca) przez cały dzień składał zeznania w prokuraturze. Wcześniej w rozmowie z Kanałem Zero zasugerował, że błędy popełnione przez Kacprzyka skutkowały śmiercią pacjentów.

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