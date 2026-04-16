USA nie dla Ziobry. Sikorski rozmawiał z ambasadorem

Po utracie władzy na Węgrzech przez Viktora Orbana sytuacja Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy otrzymali azyl polityczny w tym kraju mocno się skomplikowała. Przede wszystkim dlatego, że zdecydowane działania wobec nich zapowiedział jeszcze przed wyborami lider zwycięskiej partii TISZA Peter Magyar.

W związku z tym w mediach zaczęły pojawiać się pogłoski, że politycy PiS mogliby starać się o azyl w USA. Do tych doniesień odniósł się szef MSZ Radosław Sikorski.

– Pan ambasador Rose zapewnia, że nie ma takich planów ze strony Stanów Zjednoczonych – przekazał wicepremier w rozmowie z RMF FM.

Sikorski dodał, że Ziobro powinien wrócić do Polski i oczyścić swoje nazwisko. – Popełnił katastrofalny błąd, nie stawiając się na wezwanie polskiej prokuratury. To zmieniło jego wiarygodność - ocenia szef MSZ.

Co dalej z Ziobrą i Romanowskim? Magyar zabrał głos

Przypomnijmy, że o sprawę Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego Peter Magyar został zapytany w poniedziałek przez reportera stacji TVN24. – Myślę, że wcześniej wyraziłem się bardzo jasno. Zasugerowałem, że ci panowie nie powinni kupować na Węgrzech, w IKEI, żadnych mebli, bo nie zostaną tu na długo. Węgry nie będą miejscem azylu dla międzynarodowych przestępców – stwierdził lider partii Tisza, podkreślając, że to samo odnosi się do byłego premiera Macedonii Północnej Nikoły Gruewskiego.

– Oczekujemy, że jeśli polityczni przestępcy uciekną z Węgier, to inne kraje europejskie także dokonają ich ekstradycji do naszego kraju, w duchu współpracy międzynarodowej – oznajmił Magyar.

– Mogę tylko zasugerować panom Ziobrze i Romanowskiemu, że jeżeli nie mają nic do ukrycia, to powinni udać się do domu. Pan Ziobro był ministrem sprawiedliwości, więc musi znać polski system wymiaru sprawiedliwości. Powinien oczyścić swoje imię z oskarżeń – ocenił. – Może już wyjechali. Jeżeli nie, to będziemy mieć ich ekstradycję do Polski – dodał.

