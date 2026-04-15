Przełom ws. Trybunału Stanu dla Ziobry. "117 dowodów"

Informację o planach złożenia dziś w Sejmie wniosku ws. Trybunału Stanu dla Zbigniewa Ziobry przekazał podczas konferencji prasowej szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.

Wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobro jeszcze dziś trafi do Sejmu

– Dziś składamy wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry, podpisany przez posłanki i posłów klubów tworzących koalicję 15 października – powiedział.

Z przekazanych przez Konwińskiego informacji wynika, że wniosek zawiera łącznie 51 zarzutów, w tym "25 dotyczących popełnienia deliktów konstytucyjnych oraz 26 związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstw pospolitych".

– Dokument liczy ponad 250 stron, zawiera 117 dowodów i przewiduje przesłuchanie 68 osób przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej – podkreślił polityk.

Wiadomo już, że przedstawicielem wnioskodawców będzie Jarosław Urbaniak. To sekretarz klubu KO, który – jak stwierdził Konwiński – jest dobrze zorientowany w "przestępczej działalności" byłego ministra sprawiedliwości.

Tusk o sprawie Ziobry: Nie chcę robić nikomu złudzeń

Przypomnijmy, że o sprawę Zbigniewa Ziobry pytany był we wtorek Donald Tusk. Szef rządu potwierdził otrzymanie "sygnału z parlamentu, że bardzo prawdopodobne jest złożenie wniosku o Trybunał Stanu dla byłego ministra sprawiedliwości. – Kwestia rozliczeń i odpowiedzialności ludzi, którzy albo kradli albo nadużywali władzy czy nadużywali publicznych pieniędzy jest sprawą bardzo ważną – stwierdził Donald Tusk.

Lider KO dodał jednocześnie, że "prawo dzisiaj w Polsce jest niedoskonałe, a miejscami jest bardzo złe" i stwierdził, że "mamy realne ograniczenia, zarówno jeśli chodzi o prokuraturę, o większość parlamentarną, o weta prezydenckie". – Ja jestem gotów do działania bardzo zdecydowanego, ale (…) ja chcę działać i będę działał zawsze w ramach prawa – zadeklarował szef rządu. – Ale metodą na to nie jest łamanie prawa, tylko wygranie kolejnych wyborów w takim stopniu, żeby móc to prawo skutecznie zmieniać – podkreślił.

Donald Tusk ocenił też, że rozliczenia poprzedniego rządu "idą za wolno" dlatego, że "te obiektywne okoliczności prawne bardzo to utrudniają". To samo – jak kontynuował – dotyczy kwestii Trybunału Stanu.

– My jesteśmy w stanie postawić, sformułować ten wniosek do Trybunał Stanu dla Ziobry, rozpocząć to postępowanie. Ale dobrze wiecie, jak dzisiaj wygląda Trybunał Stanu i jak dzisiaj wygląda ta potrzebna większość w parlamencie, więc też nie chcę robić nikomu złudzeń – powiedział premier.

