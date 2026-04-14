Złe wieści dla Ziobry. Trybunał Stanu coraz bliżej

Po utracie władzy na Węgrzech przez Viktora Orbana sytuacja Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy otrzymali azyl polityczny w tym kraju mocno się skomplikowała. Przede wszystkim dlatego, że zdecydowane działania wobec nich zapowiedział jeszcze przed wyborami lider zwycięskiej partii TISZA Peter Magyar.

– Z tego, co zostałem poinformowany dzisiaj przez szefów klubów parlamentarnych, na tym posiedzeniu Sejmu szefowie klubów parlamentarnych w związku z tym między innymi co się stało na Węgrzech, przekażą do komisji odpowiedzialności konstytucyjnej wniosek o Trybunał Stanu dla pana posła Zbigniewa Ziobro – stwierdził Włodzimierz Czarzasty na briefingu prasowym w Sejmie.

– Potencjalni bandyci i przestępcy i złodzieje powinni być sądzeni w Polsce. A to, co sobie myśli PiS, to skończyły się takie czasy, żeby ktokolwiek się tym przejmował. Rozumiem, że broni kolegów, jeżeli chodzi o PiS. Chcecie bronić potencjalnych przestępców, złodziei i bandytów – wasza sprawa, nie nasza – kontynuował marszałek Sejmu.

Co dalej z Ziobrą i Romanowskim? Magyar zabrał głos

Przypomnijmy, że o sprawę Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego Peter Magyar został zapytany w poniedziałek przez reportera stacji TVN24. – Myślę, że wcześniej wyraziłem się bardzo jasno. Zasugerowałem, że ci panowie nie powinni kupować na Węgrzech, w IKEI, żadnych mebli, bo nie zostaną tu na długo. Węgry nie będą miejscem azylu dla międzynarodowych przestępców – stwierdził lider partii Tisza, podkreślając, że to samo odnosi się do byłego premiera Macedonii Północnej Nikoły Gruewskiego.

– Oczekujemy, że jeśli polityczni przestępcy uciekną z Węgier, to inne kraje europejskie także dokonają ich ekstradycji do naszego kraju, w duchu współpracy międzynarodowej – oznajmił Magyar.

– Mogę tylko zasugerować panom Ziobrze i Romanowskiemu, że jeżeli nie mają nic do ukrycia, to powinni udać się do domu. Pan Ziobro był ministrem sprawiedliwości, więc musi znać polski system wymiaru sprawiedliwości. Powinien oczyścić swoje imię z oskarżeń – ocenił. – Może już wyjechali. Jeżeli nie, to będziemy mieć ich ekstradycję do Polski – dodał.

Polityk PiS o Ziobrze: Jego stan zdrowia nie jest najlepszyCzytaj też:

Co teraz z Ziobrą? Nowy ruch prokuratury