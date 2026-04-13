Polityk PiS o Ziobrze: Jego stan zdrowia nie jest najlepszy

W rozmowie z Radiem Tok FM ozdoba komentował niedzielne wybory na Węgrzech. – Fidesz nie ma najgorszego wyniku w skali kraju, ale przewaga Tiszy jest bardzo duża i przekłada się na możliwość zmiany konstytucji. Ale problemy sprawią, że trwałość tego rządu nie będzie za długa. Orban już raz wrócił do władzy – ocenia polityk.

Poseł zabrał głos też w sprawie przebywającego na Węgrzech Zbigniewa Ziobry. – Jestem w stałym kontakcie ze Zbigniewem Ziobrą. Może on liczyć na pełne wsparcie środowiska PiS. Jego stan zdrowia nie jest najlepszy, jego prognozy przeżywalności są bardzo niepokojące – mówił Ozdoba.

Peter Magyar jeszcze przed wyborami przekazał, że po zwycięstwie wydali z kraju obu polityków PiS-u. Ozdoba podkreśla, że "to się nie stanie z dnia na dzień".

– Jako prawnik mogę powiedzieć, że Peter Magyar musi się opierać na prawie, które jest. Kwestia azylu to nie jest taka prosta rzecz, że rząd węgierski podejmie taką decyzję z dnia na dzień. Chyba, że Peter Magyar planuje regularne łamanie prawa i nierespektowanie decyzji sądów – oznajmił.

Węgierski rząd ds. Cudzoziemców może bowiem cofnąć status azylu, ale wówczas Ziobro ma możliwość odwołania się od tej decyzji do sądu.

Orban po 16 latach traci władzę

W wyniku przegranych wyborów parlamentarnych po 16 latach rządów Fidesz Viktora Orbana odda władzę na Węgrzech. Po głosowaniu 12 kwietnia koalicja Fideszu i KDNP musiała uznać wyższość opozycyjnej partii TISZA.

Wybory były z uwagą obserwowane przez cały kontynent między innymi jako starcie wizji Europy suwerennych narodów z koncepcją Europy scentralizowanej pod władzą Komisji Europejskiej. Nie jest tajemnicą, że na porażkę Orbana liczyła zarówno Komisja Europejska, jak i rząd w Berlinie, które preferują tę drugą linię polityczną. Również polski rząd wiąże duże nadzieje ze zmianą władzy po niedzielnych wyborach.

