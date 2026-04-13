Na początku konferencji prasowej w Seulu Tusk chciał powiedzieć kilka słów na temat zakończonych wyborów na Węgrzech, w wyniku których władzę przejmie popierana przez premiera partia TISZA. – W tej chwili mam w głowie i w sercu tylko Węgry i radość – oznajmił. – Dla nas to było bardzo ważne z wielu względów – zaznaczył, wymieniając relacje polsko-węgierskie, sytuację w Europie, czy pieniędzy z UE, które Orban miał blokować jego zdaniem dla Polski i blokował dla Ukrainy. Chodzi tu o określaną formalnie jako pożyczka darowiznę na prowadzenie wojny. Szef rządu wyraził zadowolenie, że Peter Magyar zapowiedział Warszawę jako swoją pierwszą zagraniczną wizytę.

Tusk: Nie jesteśmy skazani na rządy skorumpowane i autorytarne

– To, co moim zdaniem ma szczególne znaczenie – bo cały świat jest podekscytowany tym wynikiem – to pokazuje, że nie ma żadnego trendu. Wszyscy się obawiali, że jest taki trend nieuchronny. Autorytarne skorumpowane reżimy – że to jest ich czas. Nie, tak nie jest. Najpierw Warszawa, później Bukareszt, Kiszyniów, teraz Budapeszt. Cieszę się, że ta część Europy pokazuje, że nie jesteśmy skazani na rządy skorumpowane i autorytarne, bo rząd Orbana niestety takim się stał po wielu latach rządów – wyraził swoją opinię lider Koalicji Obywatelskiej.

"Moce włącznie z Nawrockim i Kaczyńskim"

W ocenie premiera przeciwko Magyarowi i TISZY "sprzysięgły się wszystkie możliwe moce, włącznie z prezydentem Karolem Nawrockim i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, nie mówiąc o potężniejszych gościach, a wygrali". – Więc każdy, kto wątpi w siebie, miał dzisiaj kapitalną lekcję tego, że zawsze trzeba wierzyć w wygraną i że wszystko jest możliwe – powiedział Tusk.

Szef polskiego rządu pytany, czy rozmawiał z liderem TISZY o byłych ministrach Zbigniewie Ziobrze i Marcinie Romanowskim, którym azylu na Węgrzech udzieliły tamtejsze władze. Tusk powiedział, że zrobił to jeszcze przed wyborami. – Mam nadzieję, że powiem tym dwóm panom "witam w Polsce" – dodał szef rządu.

twitter

TISZA pokonała Fidesz. Premier: Jestem bardzo szczęśliwy

W nocy z niedzieli na poniedziałek szef rządu zamieścił w social mediach krótkie inscenizowane nagranie, kiedy łączy się telefonicznie z Magyarem. – Jestem bardzo szczęśliwy – mówi na filmie, zwracając się do Magyara. Wpis opatrzył też hasłem: "Witamy znów w Europie".

twitter

Wcześniej Tusk opublikował wpis, w którym wysuwał sugestie dotyczące rzekomej "prorosyjskości" Orbana i suwerenistycznej formacji politycznej Fideszu.

"Węgry, Polska, Europa. Znowu razem! Wspaniałe zwycięstwo, drodzy przyjaciele!" – napisał na platformie X szef polskiego rządu. "Rosjanie, do domu!" – dodał w języku węgierskim, powtarzając hasło, które pojawiało się na demonstracjach węgierskiej opozycji w trakcie kampanii wyborczej.

twitterCzytaj też:

Czarzasty atakuje Nawrockiego "Putinem". Coś mu przypomnianoCzytaj też:

Obama zachwycony po przegranej Orbana. Pisze o Polsce