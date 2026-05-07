Kto odpowiada za konflikt polityczny? Polacy wskazali winnych

– Mam przekonanie, że dzisiejsze problemy w Rzeczpospolitej to nie są już problemy tylko polityczne, to są problemy ustrojowe, fundamentalne, zasadnicze. Powiedźmy sobie szczerze, że żyjemy dzisiaj w momencie, w którym konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę, niszczy rodziny, przekracza wszelkie możliwe granice. Poszedł za daleko, bo niszczy ustrój i fundamenty państwa polskiego – powiedział podczas swojego przemówienia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja prezydent Karol Nawrocki.

Sondaż: Kto odpowiada za konflikt polityczny w Polsce?

30,7 proc. badanych w sondażu uznało, że za zbyt daleko posunięty konflikt polityczny w Polsce w największym stopniu odpowiada prezydent Karol Nawrocki.

Na drugim miejscu ankietowani wskazali na premiera Donalda Tuska – 22,9 proc.

11,6 proc. badanych obarczyło winą koalicję rządzącą, zaś 10,9 proc. – opozycję.

4,3 proc. respondentów wybrało odpowiedź "ktoś inny" i mogło samodzielnie wpisać, kogo obwinia. W tej grupie dominowały odpowiedzi wskazujące na "wszystkich". Jednocześnie 4 proc. badanych zadeklarowało, że nie zgadza się z opinią prezydenta. 15,7 proc. przyznało, że nie ma zdania w tej sprawie.

Na prezydenta Karola Nawrockiego najczęściej wskazywały osoby powyżej 50. roku życia (42 proc.) oraz respondenci z wykształceniem wyższym (34,2 proc.). Najwyższy odsetek wskazań dla premiera Donalda Tuska zanotowano m.in. wśród osób w wieku 25-34 lata (29 proc.) oraz respondentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym (26 proc.).

Badanie zostało zrealizowane w dniach 5-6 maja 2026 roku przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 835 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia. Wyniki zostały zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku.

