"Podwójna radość Tuska". Niemiecka gazeta pisze o polskim premierze

W wyborach parlamentarnych na Węgrzech, które odbyły się w minioną niedzielę (12 kwietnia), zwyciężyła opozycyjna partia Tisza Petera Magyara, która będzie miała 138 miejsce w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym, czyli większość konstytucyjną.

Zwycięstwo węgierskiej opozycji szczególnie mocno ucieszyło premiera Donalda Tuska. Jeszcze przed podaniem oficjalnych wyników szef polskiego rządu zamieścił w sieci euforyczny wpis, w którym napisał: "Węgry, Polska, Europa. Znowu razem! Wspaniałe zwycięstwo, drodzy przyjaciele!". Kilkanaście godzin później Tusk odbył rozmowę telefoniczną z Peterem Magyarem.

"FAZ": Podwójnie dobra wiadomość dla Tuska

O skutkach zwycięstwa węgierskiej opozycji dla Polski pisze niemiecki "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Niemieccy dziennikarze wskazują, że objęcie rządów przez Tiszę oznacza bardzo dobre wiadomości dla polskiego premiera.

Po pierwsze daje ono szansę na rozluźnienie stosunków polsko-węgierskich. Nie jest tajemnicą, że Viktora Orban nie przepadał za Donaldem Tuskiem, z wzajemnością. W ostatnich miesiącach obaj politycy nie szczędzili sobie uszczypliwości w mediach społecznościowych.

Drugą dobrą wiadomością jest fakt, że "zwycięstwo to jest również porażką największego wewnątrzpolitycznego rywala Tuska". "FAZ" wskazuje, że politycy PiS pozytywnie wypowiadali się o Fideszu, mimo pogorszenia stosunków z Viktorem Orbanem po wybuchu wojny na Ukrainie.

"PiS ignorowało nawet lizusostwo Orbana wobec rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, mimo wielokrotnego ostrzegania przed putinowską Rosją, jednocześnie popierając jego retorykę skierowaną przeciwko Europie, wartościom liberalnym i mniejszościom" – pisze niemiecki dziennik.

"FAZ" odniósł się także do sytuacji przebywających na Węgrzech polityków PiS – Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Magyar już w kampanii wyborczej obiecał ekstradycję polskich polityków, a po wygraniu wyborów podtrzymał to stanowisko.

Czytaj też:

