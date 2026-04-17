Rozejm między Izraelem a Libanem. Oświadczenie polskiego MSZ

Polska dyplomacja wyraziła nadzieję, że rozejm pomiędzy Izraelem a Libanem finalnie doprowadzi do ustanowienia trwałego pokoju.

We wpisie na X udostępnionym przez szefa MSZ, Radosława Sikorskiego czytamy: "Polska z zadowoleniem przyjmuje zawieszenie broni między Libanem a Izraelem. Mamy nadzieję, że obie strony wykorzystają tę okazję do działań na rzecz osiągnięcia porozumienia prowadzącego do trwałego pokoju, na który oba te kraje zasługują".

Dobre wieści z Bliskiego Wschodu. Atak Izraela wstrzymany

Przypomnijmy, że Izrael i Liban zawarły 10-dniowe zawieszenie broni. Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek, że odbył zakończone sukcesem rozmowy z prezydentem Libanu Josephem Aounem oraz premierem Izraela Benjamin Netanjahu. Teraz władze Izraela i Libanu pozostają w bezpośrednim kontakcie z wiceprezydentem USA J.D. Vancem i generałem Danem Cainem. Mają oni pomóc w wypracowaniu trwałego pokoju. Państwa te od ponad 70 lat formalnie znajdują się w stanie wojny. Hezbollah oznajmił zaakceptowanie rozejmu pod warunkiem, że Izrael przestanie bombardować Liban.

Izraelska stacja Channel 12 napisała, że Waszyngton nacisnął na Netanjahu, by zgodził się na tymczasowe, zawieszenie broni w walkach z Hezbollahem. Taki krok miałby ułatwić Amerykanom prowadzenie negocjacji z Iranem, który stawia zakończenie agresji na Liban jako warunek pokoju w wojnie z USA.

Rozmowy przedstawicieli Izraela i Libanu dotyczące zawieszenia broni odbyły się w Waszyngtonie we wtorek. Wart podkreślenia jest fakt, że było to pierwsze bezpośrednie spotkanie dyplomatów obu państw od kilkudziesięciu lat. Dwaj wysocy rangą libańscy urzędnicy potwierdzili w środę amerykańskiej agencji prasowej Reuters, że rzeczywiście trwają intensywne działania na rzecz osiągnięcia rozejmu, a Stany Zjednoczone wywierają w tej sprawie presję na swojego izraelskiego sojusznika.

Do zawarcia rozejmu dążył rząd w Bejrucie, który nie sprawuje kontroli nad Hezbollahem i ponownie wezwał tę organizację do złożenia broni. Wspierane przez reżim irański ugrupowanie konsekwentnie odrzuca jednak możliwość rozbrojenia.

