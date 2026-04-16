Agresja Izraela na Liban zostanie wstrzymana. Trump ogłasza

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek, że odbył rozmowy z prezydentem Libanu Josephem Aounem oraz premierem Izraela Benjamin Netanjahu. Jak poinformował, obaj rozmówcy wyrazili zgodę się na 10-dniowe zawieszenie broni. Walki mają zostać wstrzymane o godz. 17 czasu waszyngtońskiego, czyli o północy czasu libańskiego i o godz. 23 czasu polskiego.

Zawieszenie broni między Izraelem a Libanem

We wtorek w Waszyngtonie odbyły się rozmowy przedstawicieli Izraela i Libanu dotyczące zawieszenia broni. Warty podkreślenia jest fakt, że było to pierwsze bezpośrednie spotkanie dyplomatów obu państw od kilkudziesięciu lat.

Dwaj wysocy rangą libańscy urzędnicy potwierdzili w środę amerykańskiej agencji prasowej Reuters, że rzeczywiście trwają intensywne działania na rzecz osiągnięcia rozejmu, a Stany Zjednoczone wywierają w tej sprawie presję na swojego izraelskiego sojusznika.

Do zawarcia rozejmu dąży rząd w Bejrucie, który nie sprawuje kontroli nad Hezbollahem i ponownie wezwał tę organizację do złożenia broni. Wspierane przez reżim irański ugrupowanie konsekwentnie odrzuca jednak możliwość rozbrojenia.

W środę izraelski gabinet bezpieczeństwa omawiał możliwość wprowadzenia zawieszenia broni, jednak – według doniesień Axios – nie podjęto w tej sprawie żadnej decyzji.

Z kolei izraelska stacja Channel 12 (Israel) poinformowała, że to Stany Zjednoczone naciskały na Izrael, aby zgodził się na tymczasowe, tygodniowe zawieszenie broni w walkach z Hezbollahem. Taki krok miałby ułatwić Amerykanom prowadzenie negocjacji z Iranem, który stawia zakończenie agresji na Liban jako warunek pokoju w wojnie z USA.

