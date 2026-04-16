Przełom ws. Cieśniny Ormuz? Pierwsza taka deklaracja Iranu

Poinformowała o tym w czwartek (16 kwietnia) agencja prasowa Reuters, powołując się na osoby znające stanowisko Teheranu.

Według źródeł, nowa propozycja zakłada zachowanie przez Iran kontroli nad Cieśniną Ormuz w ramach jego suwerennych wód terytorialnych i deklarację nieingerencji w sprawy Omanu.

Irańska oferta ma być demonstracją "dobrej woli w dążeniu do zakończenia wojny". Teheran oczekuje podobnej elastyczności ze strony Waszyngtonu – pisze Reuters.

Jak zauważa agencja, propozycja Iranu stanowi pierwszy krok w kierunku przywrócenia status quo w kwestii tranzytu przez cieśninę, którą przed wojną przesyłano ok. 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej i 30 proc. skroplonego gazu ziemnego LNG.

Cieśnina Ormuz zostanie ponownie otwarta?

Wody Cieśniny Ormuz należą do Iranu i Omanu. Na mocy Konwencji ONZ o prawie morza stanowią międzynarodowy szlak żeglugowy.

W takich cieśninach obowiązuje tzw. prawo przejścia tranzytowego (transit passage), co oznacza że wszystkie statki morskie (cywilne i wojskowe) oraz powietrzne mają prawo swobodnego przepływu/przelotu, a państwa nadbrzeżne nie mogą tego ruchu zawiesić ani utrudniać.

Blokada Ormuzu narusza prawo międzynarodowe, ponieważ łamie zasadę wolności żeglugi i narusza reżim przejścia tranzytowego.

Trump ogłasza rozejm i nakłada blokadę morską na Iran

Prezydent USA Donald Trump ogłosił 7 kwietnia rozejm w wojnie z Iranem. Ponieważ zorganizowane później w Pakistanie rozmowy pokojowe nie przyniosły przełomu, Trump nałożył blokadę morską na irańskie porty, która obowiązuje od poniedziałku (13 kwietnia).

Trump jest przekonany, że kiedy wojna z Iranem dobiegnie końca, cieśnina Ormuz otworzy się automatycznie. Prezydent USA ma jednocześnie pretensje do europejskich sojuszników, że nie chcą pomóc Ameryce w odblokowaniu tej strategicznej drogi morskiej.

