Blokada Cieśniny Ormuz. Komunikat armii USA

"W ciągu pierwszych 24 godzin żaden statek nie przedostał się przez amerykańską blokadę, a sześć statków handlowych zastosowało się do polecenia sił amerykańskich, zawracając i wchodząc do irańskiego portu w Zatoce Omańskiej – zakomunikowało we wtorek Dowództwo Centralne sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

Flota w Cieśninie Ormuz. USA blokują Iran

Przypomnijmy, że Amerykanie postanowili zablokować Cieśninę Ormuz. Operacja rozpoczęła się w poniedziałek. CENTCOM poinformował wtedy, że blokada ma obejmować statki wypływające z irańskich portów i wpływających do nich.

CENTCOM przekazał też, jakie siły uczestniczą we wspomnianej operacji. "Blokada irańskich portów przez Stany Zjednoczone obejmuje ponad 10 000 żołnierzy, ponad tuzin okrętów wojennych i dziesiątki samolotów" – wymieniono.

"Blokada jest egzekwowana bezstronnie wobec statków wszystkich państw wpływających lub wypływających z irańskich portów i obszarów przybrzeżnych, w tym ze wszystkich irańskich portów w Zatoce Perskiej i Zatoce Omańskiej" – podkreślno.

Wcześniej Amerykanie zapewnili, że nie będą utrudniać swobody żeglugi statkom przepływającym przez cieśninę Ormuz do i z portów innych niż należące do Iranu.

Trwa rozejm

USA i Iran zawiesiły broń na okres dwóch tygodni. Prezydent USA Donald Trump ogłosił rozejm pod warunkiem, że Iran odblokuje Cieśninę Ormuz, delegacje walczących stron spotkały się na rozmowach w stolicy Pakistanu, Islamabadzie, które zakończyły się w niedzielę (12 kwietnia) bez porozumienia.

Po fiasku negocjacji prezydent USA zapowiedział blokadę Cieśniny Ormuz przez amerykańską marynarkę wojenną od godz. 16:00 czasu polskiego w poniedziałek (13 kwietnia), na co rynki zareagowały wzrostem cen ropy do 101 dolarów za baryłkę.

Czytaj też:

Rosja sprzedaje coraz mniej ropy, ale zarabia na niej coraz więcejCzytaj też:

Co dalej z cenami paliw? Jest decyzja w sprawie akcyzy