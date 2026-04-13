Co dalej z cenami paliw? Jest decyzja w sprawie akcyzy

Przedłużenie okresu obowiązywania niższej stawki akcyzy jest realizowane w ramach rządowego pakietu podatkowego pod hasłem "CPN", obniżającego ceny paliw i ma charakter czasowy.

Akcyza na paliwa została zmniejszona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską czyli 29 gr na litrze benzyny oraz o 28 gr na litrze oleju napędowego. Do końca kwietnia br. obowiązuje również obniżona z 23 proc. do 8 proc. stawka podatku VAT na określone paliwa silnikowe.

Pakiet CPN. Rząd przedłuża niższą akcyzę

"W związku z utrzymującą się niestabilną sytuacją na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie, Minister Finansów i Gospodarki przedłuża do 30 kwietnia br. obowiązywanie czasowej obniżki stawek podatku akcyzowego na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, wprowadzonej rozporządzeniem z 28 marca 2026 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe" – czytamy w komunikacie resortu.

Obniżka została wprowadzona rozporządzeniem z 28 marca 2026 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe.

Koszt obniżki VAT na paliwa dla budżetu to ok. 930 mln zł, a obniżka akcyzy to ok. 750 mln zł w przypadku wprowadzonej obniżki w okresie 30 marca-30 kwietnia br. Rząd zakłada, że rozwiązania te mają charakter czasowy.

Wysokie ceny paliw to skutek wojny USA i Izraela z Iranem

Ceny paliw wystrzeliły po tym, jak Iran w odwecie za amerykańsko-izraelskie ataki zablokował Cieśninę Ormuz, przez którą przechodzi ok. 20 proc. światowego handlu ropą naftową.

W nocy z wtorku na środę (8 kwietnia) prezydent USA Donald Trump ogłosił dwutygodniowe zawieszenie broni z Iranem pod warunkiem natychmiastowego otwarcia Cieśniny Ormuz. Dodał, że rozejm będzie "obustronny", a powodem zgody "jest duży postęp w rozmowach na temat długoterminowego pokoju".

Po fiasku negocjacji amerykańsko-irańskich w Pakistanie, Trump zapowiedział blokadę Cieśniny Ormuz przez amerykańską marynarkę wojenną od godz. 16:00 czasu polskiego w poniedziałek (13 kwietnia), na co rynki zareagowały wzrostem cen ropy do 101 dolarów za baryłkę.

Cieśnina Ormuz zamknięta. USA stawiają żądania Europie