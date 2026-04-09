Cieśnina Ormuz zamknięta. USA stawiają żądania Europie

Według wysokiego rangą urzędnika NATO, na którego powołuje się Bloomberg, Waszyngton chce otrzymać konkretne propozycje od europejskich sojuszników w ciągu kilku dni, w związku z rozejmem zawartym między USA i Iranem.

Żądania miały zostać postawione w środę (8 kwietnia) podczas rozmów przedstawicieli administracji USA i NATO w Białym Domu, gdzie prezydent Donald Trump spotkał się z sekretarzem generalnym Sojuszu Markiem Rutte.

Według relacji Ruttego, Trump był "szczerze rozczarowany" odmową udziału niektórych sojuszników Ameryki w operacji przeciwko Iranowi. Szef NATO nie odpowiedział wprost na pytanie dziennikarzy, czy Trump rozważa wyjście USA z Sojuszu, co potwierdził w środę Biały Domu.

Wcześniej koalicja pod przywództwem Wielkiej Brytanii, złożona z ponad 40 krajów, zobowiązała się pomóc w otwarciu Cieśniny Ormuz po zakończeniu działań wojennych na Bliskim Wschodzie.

Kruche zawieszenie broni między USA i Iranem. Izrael atakuje Liban

Dobę po zawarciu rozejmu między USA a Iranem porozumienie wisi na włosku. Po tym, jak Izrael zaatakował Liban, Iran ogłosił naruszenie zawieszenia broni, a Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zablokował żeglugę w Cieśninie Ormuz. Jej ponowne otwarcie jest głównym warunkiem dwutygodniowego rozejmu ogłoszonego przez Trumpa.

Ani Waszyngton, ani Teheran nie podały dokładnego terminu wejścia porozumienia w życie. Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył, że popiera zawieszenie broni, ale nie obejmuje ono działań wojennych w Libanie, (do którego izraelska armia wkroczyła na początku marca – red.), wymierzonych w proirański Hezbollah.

W środę (8 kwietnia) Izrael przeprowadził największy atak na Liban od początku wojny, zabijając co najmniej 254 osoby i raniąc ponad 800. Premier kraju Nawaf Salam zwrócił się do sojuszników Libanu o pomoc w powstrzymaniu izraelskich nalotów.

Stany Zjednoczone i Izrael uważają, że zawieszenie broni nie obejmuje działań wojennych w Libanie. Przeciwnego zdania jest Iran oraz Pakistan, mediator w tym konflikcie, który przyczynił się do zawarcia rozejmu.

Czytaj też:

Trump grozi Iranowi wznowieniem wojny. "Większa niż kiedykolwiek wcześniej"Czytaj też:

Trump zamierza ukarać niektóre kraje NATO. Zyska Polska?