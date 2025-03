Wojtunik dostał pracę na Ukrainie. Będzie wiceprezesem KredoBanku

Czytaj też:

Złapany z narkotykami szef PZU Ukraina wraca na stanowiskoPaweł Wojtunik w latach 2009–2015 był szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W 2016 z ramienia Unii Europejskiej został doradcą premiera Mołdawii. W 2019 był kandydatem Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego z listy Koalicji Europejskiej, nie uzyskał jednak mandatu.

"Po przejściu wieloetapowej procedury i egzaminów zostałem zatwierdzony przez Narodowy Bank Ukrainy jako Wiceprezes KredoBanku w Grupie PKO BP. Po 8 latach pomagania Mołdawii czas na nowe trudne wyzwania z wyjątkową ekipą zawodowców, kierowaną przez Jakuba Karnowskiego" – czytamy w poście Pawła Wojtunika na portalu X.

Były szef CBA będzie wicedyrektorem KredoBanku do spraw bezpieczeństwa i zakupów. Będzie się także zajmował przeciwdziałaniem korupcji oraz pełnił funkcję CISO (Chief Information Security Officer), a więc nadzorował bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i technologie – podał portal Onet.

"Najlepszy specjalista"

– W związku z nadchodzącym ważnym wyzwaniem zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski, jakim jest odbudowa Ukrainy po wojnie, tworzymy zespół ludzi, którzy mają kompetencje, wiedzę i umiejętności, żeby w tych trudnych warunkach pracować. Dlaczego akurat Paweł Wojtunik? Bo jest on na pewno najlepszym w Polsce specjalistą od antykorupcji, jak również od bezpieczeństwa – przekonuje Jakub Karnowski, prezes KredoBanku. – Funkcjonujemy tu w warunkach wojny, choć odbudowa Ukrainy właściwie już trwa. Wspieramy jej gospodarkę m.in. przez to, że udzielamy kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom na całym jej terenie, również w strefach przyfrontowych. Mamy w tej chwili 63 oddziały w Ukrainie. Musimy więc mieć najlepszych ludzi, którzy nie boją się pojechać do miast, które często są bardzo blisko ostrzałów– dodał.

KredoBank to instytucja finansowa należąca do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego.

