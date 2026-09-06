Mocne słowa Nawrockiego na Jasnej Górze: Ręce precz od polskiej ziemi

Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w Dożynkach Jasnogórskich w Częstochowie. Mówił o bezpieczeństwie żywnościowym, ochronie polskiej ziemi i problemach rolników. – Ręce precz od polskiej ziemi – podkreślił. – Przemawiacie tak mocno każdego dnia swoją ciężką pracą, przywiązaniem do ojczyzny, do Rzeczypospolitej, do Pana Boga i do Królowej Polski. Wy też nie potrzebujecie codziennych słów i wielkich opowieści, by przemawiać swoją codzienną pracą i trudem – powiedział.

"Bez bezpieczeństwa żywnościowego nie ma suwerenności"

Nawrocki podkreślił znaczenie krajowej produkcji rolnej dla bezpieczeństwa państwa. – Mam głęboką świadomość jako Prezydent Polski, że dziś polski rolnik jest gwarancją bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, bezpieczeństwa żywnościowego, bez którego nie ma suwerenności – mówił. Nawiązał także do kwestii własności gruntów. – Dzisiaj polski rolnik i polska wieś jest też strażnikiem polskiej ziemi, bo tyle jest Rzeczypospolitej, ile jest polskiej ziemi w polskich rękach – zaznaczył.

W wystąpieniu pojawił się również temat roli wsi w zachowaniu polskiej tradycji i tożsamości. Nawrocki nawiązał przy tym do Wincentego Witosa. – Strażnicy polskiego bezpieczeństwa, strażnicy polskiej ziemi są też strażnikami dziedzictwa kulturowego – stwierdził.

"Ręce precz od polskiej ziemi"

Prezydent przypomniał o swoich inicjatywach ustawodawczych dotyczących wsi i gruntów rolnych. – Jak przyszedłem do urzędu, tak o polską ziemię się upomniałem i ta ustawa – choć niedoskonała – jest! Ręce precz od polskiej ziemi – mówił. – Złożyłem też inicjatywę ustawodawczą o ochronie funkcji polskiej wsi – dodał. Nawrocki odniósł się ponadto do polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz umów handlowych wpływających na sytuację europejskiego rolnictwa.

Na zakończenie prezydent mówił o przywiązaniu mieszkańców wsi do tradycji i wartości. – Polska wieś nigdy nie poddała się i nie podda się obcej ideologii. (...) Mądrość ludowa i polska wieś wie, co jest dla Polski dobre, a co jest dla Polski złe. A ja tej mądrości zamierzam słuchać jako Prezydent Polski – podsumował.