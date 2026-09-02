Poseł PiS oskarża ludzi Morawieckiego. Jest reakcja

Posłowie, którzy wraz z Mateuszem Morawieckim założyli klub parlamentarny Rozwój Plus, zostali w sierpniu br. usunięci z Prawa i Sprawiedliwości.

W przesłanym 13 sierpnia orzeczeniu wskazano, że dopuścili się "ciężkiego naruszenia art. 39 w zw. z art. 36 ust. 1 i 2 Statutu Prawa i Sprawiedliwości". Art. 36 mówi, że kandydaci, którzy dostali się do parlamentu z list PiS muszą należeć do klubu PiS. Informację o wykluczeniu członków stowarzyszenia Rozwój Plus z partii Jarosława Kaczyńskiego jako pierwsza przekazała Wirtualna Polska.

Suski uderza w Rozwój Plus. "Czarzasty szantażuje i grozi PiS"

Taka sytuacja sprawia, że dochodzi do tarć, jeśli chodzi o obsadę funkcji sejmowych. Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych poseł PiS Marek Suski.

"Czarzasty szantażuje i grozi PiS! Podczas posiedzenia Konwentu Seniorów Włodzimierz Czarzasty zażądał, abyśmy do czwartku zgłosili wycofanie naszych posłów z komisji sejmowych" – napisał na Facebooku parlamentarzysta.

"Jeśli tego nie zrobimy i nie zgłosimy wycofania posłów zgodnie z nowym parytetem, Prezydium Sejmu, czyli większość koalicji 13 grudnia, podejmie takie decyzje samodzielnie, tworząc w ten sposób miejsca dla posłów klubu Rozwój+" – czytamy we wpisie Suskiego.

"Gratuluję współpracy Morawieckiemu z Czarzastym!" – dodał Suski.

Buda: Sprawa jest banalnie prosta

Na słowa Marka Suskiego zareagował europoseł Rozwoju Plus Waldemar Buda.

"Marku, sprawa jest banalnie prosta, posłowie Rozwój+ wychodzą z parytetu PiS do oddzielnego. Czy wszystko w Polsce musi być zdradą, oszustwem, skandalem? To tylko matematyka" – napisał deputowany do Parlamentu Europejskiego.

"ps. nie wiem teraz czy na obiad iść do restauracji sejmowej bo podlega pod Czarzastego" – dodał.

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